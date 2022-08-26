Владельцы акций банков и энергокомпаний получили беспрецедентные дивиденды

Акционеры получили в апреле-июне дивиденды в размере 544,8 млрд долларов, по данным Janus Henderson Global Dividend Index. Предыдущий рекорд по дивидендам во втором квартале был установлен три года назад и составил 509,1 млрд долларов. В прошлом году сумма дивидендов в апреле-июне была на 11,3% ниже, чем в этом.

Самым «хлебным» второй квартал в этом году оказался для акционеров банков и прочих финансовых организаций и нефтегазовых компаний, сумма дивидендов которых более чем удвоилась. В общей сложности они получили 40,6 млрд долларов, сообщает сайт msn.com. Самыми щедрыми на дивиденды оказались южноамериканские компании: бразильская Petrobras и колумбийская Ecopetrol.

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40% роста дивидендов пришлись на финансовые компании. Особенно большие дивиденды получили владельцы акций банков и фондов в Европе. В Великобритании, например, лидером стала страховая компания Aviva. Всего же в список 20 самых щедрых компаний по размерам дивидендов, выплаченных акционерам во втором квартале текущего года, попали три британские компании. На Aviva, HSBC Holdings и добывающего гиганта Rio Tinto пришлись 12,6 млрд фунтов стерлингов.

Благодаря высоким ценам на сырье большие дивиденды выплатили своим акционерам также Glencore, Anglo American и Antofagasta. Однако сейчас в связи со снижением цен на полезные ископаемые и сырье списки щедрых плательщиков дивидендов могут поменяться.

Между прочим, высокие дивиденды могут выйти нефтегазовым компаниям, что называется, боком, потому что из-за высоких выплат на фоне экономического спада и угрозы глобальной рецессии все чаще можно услышать призывы обложить их сверхвысокие доходы дополнительными налогами. Трудно сказать, встретят ли эти призывы понимание у властей, потому что, по мнению многих аналитиков, высокие дивиденды на руку многим пенсионным фондам, которые владеют акциями энергетических компаний.

«Можно сказать, что выплата компаниями своим акционерам высоких дивидендов предпочтительнее с точки зрения ответственности бизнеса за сохранение окружающей среды, чем вложение средств в новые нефтегазовые проекты, которые будут усиливать глобальное потепление»,- считает Майк Коффин из финансового аналитического центра Carbon.

В энергетическом секторе в целом и нефтегазовой отрасли в частности самый большой общий рост размеров дивидендов, однако самый большой базовый рост – на 67,5% зафиксирован в потребительском дискреционном секторе, включающем досуг, одежду и так далее. Например, немецкие автопроизводители Mercedes Benz Group и Volkswagen утроили выплаты акционерам, а BMW увеличил их на 50%. Изготовитель шин Continental выплатил дивиденды первый раз за три года.

На противоположном конце полюса компании коммуникационного и медийного секторов, в которых зафиксировано во втором квартале самое сильное снижение размеров дивидендов. Причем, тон задал коммуникационный гигант AT&T, который в 2019-20 гг. был на втором месте в мире по размерам выплаченных дивидендов.

В целом же, отмечают в Janus Henderson, размеры дивидендов в апреле-июне 2022 года превзошли ожидания экономистов. Согласно прогнозам, по итогам этого года акционеры смогут получить в виде дивидендов в общей сложности 1,56 трлн долларов, что на 5,8% больше, чем в 2021 г.