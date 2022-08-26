Джером Пауэлл – разрушитель колдовства

После среды, когда на фоне сезона трейдерских отпусков в США был зафиксирован самый низкий объем торгов акциями в этом году, четверг показал больше активности, но все равно цифры были ниже средних. Это, однако, не помешало основным американским фондовым индексам показать заметный рост.

S&P 500 подскочил на 1,41%, Dow Jones Industrial Average – на 0,98%, а Nasdaq Composite – на 1,67%. Не остановили этот подъем даже «ястребиные» заявления, звучавшие из Джексон-Хоул, где шел традиционный симпозиум. А ведь некоторые из них были адресованы непосредственно фондовому рынку.

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Так, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что надо поднять ставку до 3,75-4% к концу года (сейчас она находится в диапазоне 2,25-2,5%). При этом он указал, что инфляция, с которой ФРС таким образом борется, вероятно, будет более устойчивой, чем ожидают на Уолл-стрит, и сохранится высокой надолго. Это означает, что ставки могут быть подняты сильнее и остаться на новых высотах гораздо дольше, чем думают инвесторы. «Этот риск сегодня недооценен на рынках», – отметил он.

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Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что ФРС еще не повысила ставку до уровней, которые сказываются на экономике, и, возможно, на какое-то время придется поднять ее выше 4%. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер тоже сообщил, что ставки должны оказаться на сдерживающей экономику территории.

Нефть на это отреагировала падением. Brent вновь пересекла круглую отметку, упав с максимума дня $102,47 до $99,12 за баррель. Это неудивительно, ведь из риторики ФРС вполне явно следовало замедление экономики и снижение спроса.

А вот ценные бумаги выросли. Подскочили акции, упала доходность облигаций. У десятилетних U.S. Treasury она снизилась с 3,119% до 3,02%. И это было совсем не то, что могло бы порадовать спикеров из ФРС.

Федрезерву для борьбы с инфляцией нужно ужесточение финансовых условий, но на фоне роста акций и снижения облигаций они в США в целом смягчались с июня-июля. Оценки масштабов и динамики несколько расходятся, но сам факт сомнений вызывать не может.

Так, согласно индексу National Financial Conditions ФРБ Чикаго, к прошлой пятнице финансовые условия смягчились до уровня середины мая. Как будто и не было повышений ставки в июне и в июле шагом по 75 б.п.

Индекс US Financial Conditions, рассчитываемый Goldman Sachs, тоже показывал падение до майских уровней. Но неделю назад на фоне снижения акций и облигаций, а также роста курса доллара, он, правда, уже начал рост.

По расчетам же Bloomberg, смягчение доходило до уровней, которые в прошлый раз фиксировались в апреле. Но главное – финансовые условия даже сейчас находятся на уровне марта. И они мягче, чем были в момент первого подъема ставки ФРС. То есть вообще все ужесточение денежно-кредитной политики прошло вхолостую.

Недавно массированными словесными интервенциями ФРС удалось перезапустить процесс снижения акций и роста доходностей облигаций. Прошлая неделя была закрыта в минус и у этой пока тоже еще остаются шансы на это. Dow по итогам четверга снижался относительно закрытия прошлой пятницы на 1,2%, S&P 500 – на 0,7%, а Nasdaq – на 0,5%.

Но оптимизм вновь возвращается. И, сообщает Bloomberg, управляющие крупными капиталами уже многократно высказали ему в интервью обеспокоенность тем, что само доверие рынка — это и есть то, с чем ФРС намерен теперь покончить. «Федрезерву нужно сломить одно из двух, — говорил глава отдела инструментов с фиксированным доходом Columbia Threadneedle Джин Таннуццо. – Либо это – рынок труда и тогда безработица взлетит, либо – финансовые условия».

Выбор, учитывая двойной мандат ФРС (занятость и стабильность цен), очевиден. Но реализовать его не так просто. Рынок привык верить в доброго волшебника Джерома Пауэлла и выискивать в его словах «голубиные» интонации. Ведь и «медвежье ралли» в июле разогнал именно он своим неловким выступлением после подъема ставки.

И ему нужно как-то (по возможности грубо) разрушить это доверие, а, вернее, неверие в решимость ФРС. Например, убедительно показать себя куда большим «ястребом», чем он является. Удается ему подобное, правда, не очень хорошо, но попытаться он сегодня должен.

«ФРС, действительно, нужно как-то разубедить рынок. Вы, мол, несерьезно относитесь к нам – мы говорим вам все это, а вы нам не верите, - говорил Bloomberg экономист LH Meyer Дерек Тан. – Люди хотят получить комментарий от Пауэлла по этому поводу. А если он этого не сделает, то такое своего рода умолчание скажет о многом».