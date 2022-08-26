Экспорт смартфонов из Китая в прошлом месяце вырос на 77% по сравнению с июнем

Объем экспорта мобильных телефонов и смартфонов из Китая в РФ по итогам июля составил $312 млн, или 18,2 млрд руб. (по курсу Центробанка на тот момент).

Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, пишет РБК. Показатель снизился на 29% по сравнению с июлем прошлого года, однако увеличился на 77% по отношению к июню 2022-го, отмечает агентство.

Уточняется, что в январе и феврале объем экспорта телефонов и смартфонов из Китая оказался выше, чем в те же месяцы 2021-го ($657,6 млн и $424,9 млн против $437 млн и $370 млн соответственно), однако в первый месяц весны он резко сократился, составив $213 млн, а в мае упал до $151,4 млн.

После обострения ситуации с Украиной ряд производителей, в том числе Samsung и Apple, приостановили поставки своей продукции на российский рынок, а у китайских брендов возникли сложности с логистикой. В мае Минпромторг опубликовал перечень продукции, разрешенной к параллельному импорту, куда вошли товары около сотни иностранных брендов, включая Apple и Samsung, но это пока не покрывает спрос на рынке; в конце июля сообщалось, что в некоторых регионах ретейлеры вынуждены привозить устройства только по запросу покупателей, пишет издание.

На этом фоне доля китайских брендов на рынке РФ сейчас растет. Согласно данным МТС, во втором квартале 2022 года свыше 70% проданных смартфонов приходилось на китайские бренды. Наилучшие результаты показала Xiaomi с долей 31%, вытеснившая с ведущей позиции корейскую Samsung (18%). В денежном выражении по-прежнему лидирует Apple, однако доля американской компании снизилась до 32% с прошлогодних 43%, в то время как доля Xiaomi выросла с 14% до 22%.

На рынке электроники увеличение поставок смартфонов связывают с подготовкой к сезону высоких продаж, который стартует во второй половине августа; помимо этого, как поясняют эксперты, в июле заработал отложенный спрос — потребители начали тратить средства, которые до этого удерживали. Кроме того, к сентябрю россияне закупаются к школе, что также учитывают на рынке гаджетов.

В одном из ретейлеров указали на то, что рост поставок техники из КНР в июле объясняется «относительной стабилизацией рынка», связанной с окончанием паузы, которую взяли многие компании в условиях неопределенности; помимо этого, улучшилась ситуация с логистикой.