США могут сократить поставки сжиженного газа в Европу

Цены на природный газ в США на этой неделе достигли 14-летнего максимума. Цена миллиона британских единиц на главном в Америке хабе Henry Hub пусть и временно превысила 10 долларов. Все указывает на то, пишет Oil Price, что спрос на голубое топливо в США снижаться в ближайшем будущем не собирается.

Вашингтон решил главную задачу последних как минимум десяти лет – вытеснил из Европы российский газ и заменил его, главным образом, американским сжиженным газом (СПГ). Сейчас Штаты являются главным поставщиком газа в Старый Свет, где бушует энергетический кризис. Именно американским газом европейцы заполняют сейчас, ко всеобщему удивлению, даже с опережением графика подземные хранилища, готовясь к предстоящей зиме.

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Альтернатив американскому газу у Евросоюза по разным причинам фактически нет. Обстоятельства сложились так, что именно от американцев сейчас зависит, замерзнет Европа этой зимой или благополучно ее переживет. Ситуация с «голубым» топливом на континенте сложилась такая тяжелая, что европейцы готовы платить за него любые деньги. Не удивительно, что сейчас их расходы на газ в 10(!) раз превышают обычные.

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Зависимость Европы от американского СПГ подтвердил июньский пожар на втором в США и седьмом в мире СПГ-терминале «Фрипорт» в Техасе. Терминал, на который приходится пятая часть всего американского экспорта газа, львиная доля которого сейчас уходит в Европу, естественно, прекратил работу и собирается частично возвращаться в строй не ранее середины ноября. Если же говорить о возвращении на полную мощность, то это произойдет, как заявляет оператор СПГ-терминала, в марте 2023 года.

«Практически все фундаментальные и технические индикаторы указывают на то, что цены на газ продолжат расти»,- говорится в аналитической записке Ritterbusch & Associates.

По мнению аналитиков этой торговой компании, цена миллиона британских термических единиц в США в не таком уж и отдаленном будущем может вплотную подобраться к 12 долларам.

Американские цены на газ тоже реагируют на новости. На этой неделе они, например, снизились на 5% после того, как появились новости, что возобновление работы СПГ-терминала «Фрипорт» отодвигается как минимум на месяц. Однако в средне- и долгосрочной перспективе цены все же будут расти.

Инвестиционная компания Goehring & Rozencwajg сделала в мае прогноз, что цены на газ в Америке пойдут вверх вскоре после взлета в Европе. Причина такой связи в том, что предложение на глобальном рынке газа отстает от спроса и что США после 24 февраля быстро стали главным поставщиком газа для Европы. В прогнозе Goehring & Rozencwajg есть еще один важный момент – аналитики предсказали постепенный выход добычи газа в Америке на плато.

На этой неделе цена на СПГ в Азии достигла 60 долларов за миллион британских термических единиц, а в Европе с доставкой в октябре – немного 60 долларов превысила. По сравнению с маем цены выросли почти вдвое. Вне всяких сомнений, они, считает Oil Price, вниз в ближайшем будущем не пойдут.

По другую сторону Атлантики, цены на газ тоже будут находиться под давлением и какое-то время продолжат расти. Reuters сообщил, что американские производители СПГ подписали контракты на поставку в общей сложности 48 млн тонн сжиженного газа, что приведет при успешном строительстве всех запланированных СПГ-терминалов к росту экспорта на 60%.

Это (ввод в строй новых терминалов) произойдет еще не скоро. Сейчас же СПГ-терминалов сильно не хватает для удовлетворения высокого текущего спроса. Запасы газа в хранилищах США снижаются. Ситуация складывается таким образом, что в случае холодной зимы в США вполне может произойти супервсплеск цен.

Очень резкий взлет цены на газ зимой будет плохими новостями не только для Америки, но и для Европы, которая с заслуживающим лучшего применения упорством и упрямством рубит торговые связи с Россией одну за другой.

Европейцы очень болезненно ощутят на себе потенциальный супервсплеск, потому что при очень высоких ценах на газ в США, где он также, как в Старом Свете широко используется для выработки электроэнергии, правительство может ограничить его экспорт в ту же самую Европу. При ограничениях же поставок и американского газа робким надеждам европейцев на то, что им удастся относительно безболезненно перезимовать, наверняка не суждено будет сбыться.