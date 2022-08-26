Китай борется с ростом доллара

В этом году американский доллар укрепляется по отношению к большинству валют, за отдельными исключениями – как например рубль. Сейчас он, прибавив более 13%, находится в районе 20-летнего максимума по отношению к корзине из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка.

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Но юань слабел не так быстро. С начала года он потерял по отношению к доллару около 7,7%.

Однако в последние дни падение его курса ускорилось – с отметки 6,7158 за доллар 10 августа к среде офшорный юань (торгующийся за пределами материкового Китая) переместился на 6,8704.

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Китайская валюта оказалась под особенно сильным давлением после того, как Народный банк Китая снизил ключевую ставку, чтобы поддержать экономику, пострадавшую от антиковидных ограничений. В последние дни валютные трейдеры также делали ставки на то, что пятничная речь председателя ФРС Джерома Пауэлла на симпозиуме Джексон-Хоул будет «ястребиной», что дополнительно укрепит доллар.

Ужесточение американской денежно-кредитной политики ведет к оттоку капитала из Китая, поскольку разница в ставках после сентябрьского заседания Федрезерва будет явно в пользу США. Сейчас срочный рынок оценивает вероятность перехода ставки ФРС в диапазон 3-3,25% более чем в 60%. И однозначно не ждет ее ниже, чем 2,75-3%. А ставка по среднесрочным кредитам Народного банка Китая составляет 2,75%.

И китайские власти начали действовать. Как сообщило Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника, Государственная валютная администрация Китая в среду обзвонила несколько банков, чтобы предостеречь их от «агрессивной продажи» юаня. А один из источников сообщил: «Слишком большие покупки доллара привели к звонку из центрального банка».

КНР, впрочем, в этом не одинока. Возобновление укрепления доллара создало новые проблемы для центральных банков Азии, обеспокоенных влиянием оттока капитала на их экономики. На этой неделе Южная Корея предостерегала участников рынка от валютных спекуляций, поскольку вона упала до 13-летнего минимума. Банк Индонезии объявил о мерах по укреплению рупии за счет привлечения иностранного капитала.

В среду курс юаня после обновления минимума с августа 2020 года, действительно, пошел вверх. Но этим дело не ограничилось. В четверг Народный банк Китая установил справочный курс юаня к доллару на отметке 6,8536.

Как сообщает Bloomberg, это было на 120 «пипсов» выше средней оценки опрошенных им аналитиков и трейдеров — самый большой разрыв с февраля 2020 года. «Эти шаги предполагают тонкое вмешательство, чтобы предотвратить дальнейшее быстрое ослабление», — заявил главный экономист по Китаю NatWestGroup Пейцянь Лю.

Как сигнал рынку этот шаг восприняли очень многие. «Сильная фиксация справочного курса со стороны Народного банка Китая может стать предупредительным выстрелом для спекулянтов, которые делают ставки против юаня в нестабильные времена, — заявила Bloomberg старший валютный стратег Malayan Banking Фиона Лим. – В то время как более слабая валюта может помочь повысить экспортную конкурентоспособность, центральному банку необходимо остерегаться эффекта снежного кома, усугубляющего волатильность рынка и приводящего к импорту инфляции».

Государственная валютная администрация КНР достаточно уклончиво отвечала на запрос Reuters относительно обзвона ею банков. Там заявили, что не видели, чтобы учреждения необоснованно покупали большие объемы иностранной валюты в августе, когда спрос и предложение на рынке были стабильными. «Ожидания по иностранной валюте стабильны, что помогает удерживать обменный курс юаня в основном стабильным на разумном и сбалансированном уровне», — говорилось в ее письме, пришедшем в Reuters по электронной почте.

Вчера вечером юань торговался на уровне 6,8514. Но участники рынка считают это кратковременным явлением и ждут, что действия китайских властей смогут лишь притормозить, но не остановить ослабление национальной валюты. Стратеги Maybank Securities, например, видят риск того, что будет пробит уровень 7,0000, за которым рынок внимательно наблюдает. А глава отдела валютных операций Jefferies Брэд Бектел, которого в четверг цитировал Bloomberg, ждет курс в диапазоне 7-7,2 юаней за доллар.