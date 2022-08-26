Китай нарастил импорт российского золота более чем в восемь раз

КНР в июле текущего года ввезла из России в 8,6 раза больше золота, чем в предшествующий месяц.

Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления Китая, согласно которым, как передает РБК, импорт золота из РФ в страну в июле 2022 года достиг $108,8 млн. Это в 50 раз больше, чем в июле прошлого года ($2,2 млн), отмечает агентство. В июне 2022 года показатель составлял $12,7 млн.

В конце июня страны «Большой семерки» договорились ввести запрет на импорт золота из РФ. Евросоюз ввел эмбарго 21 июля, распространив санкции также на отходы золота, золотые монеты и ювелирные изделия с использованием этого металла. В начале августа запрет на золото из России ввела Швейцария.

До февраля 2022 года золото из РФ поставлялось преимущественно в Великобританию. Также серьезным спросом российский драгметалл пользовался в Швейцарии, ОАЭ, Германии, Италии и Индии. Китай в прошлом году импортировал российского золота на $237 млн.

Ранее «Эксперт» писал о том, что производство золота в России в июле увеличилось по сравнению с июнем на 42,2%. По отношению к июлю прошлого года рост производства составил 5,7%. При этом по итогам семи месяцев 2022 года объем производства золота оказался на 4,1% ниже показателей аналогичного периода 2021 года.