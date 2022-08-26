Критерии и особенности выбора обоев

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Особенности выбора обоев

Текстильные обои по праву можно считать наиболее элегантными и привлекательными, в отличие от других видов. Это материал представляет собой бумажное покрытие, на которое наносятся всевозможные натуральные ткани, например шелк, лен и т.д. Это необычное сочетание позволяет создать оригинальную обстановку и уют в комнате.

По способу изготовления текстильные обои различают как тканные, так и нетканые. Рассматривая тканый вариант текстиль соединяется с бумагой, образовывая рулоны от 0,8 до 3 и более метров. Второй вид обоев получается благодаря нанесению нитей, используя при этом сильное давление.

Этот отделочный материал обладает весьма хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, которые не препятствуют циркуляции воздуха. Приобретая обои на текстильной основе, следует подбирать их под общий интерьер помещения. Бывают льняные, шелковые, фетровые и джутовые фактуры. Каждый из этих видов имеет свои особенности и характеристики.

Выбираем обои для дома

Льняные текстильные представители обойных вариантов представляют собой бумажную основу, на которую нанесены натуральные или синтетически нити льна и зафиксированы с помощью ламинирования. Единственным недостатком такого покрытия выступает сильное притяжение шерсти, пыли и прочих мелких частиц. Но уход за ним не составляет труда, достаточно будет использовать пылесос.

Шелковые текстильные представители обойной продукции внешне напоминают этот одноименный материал. Такое основание не выгорает на солнце, а также считается самым чистым и экологическим продуктом. Так же как и предыдущий материал, шелковые обои нуждаются в периодических чистках пылесосом.

Для создания в квартире комфорта можно использовать фетровое настенное покрытие, которое приятно на ощупь и имеет высокую устойчивость к ультрафиолетовым лучам. Этот материал обрабатывается тканями исключительно натурального происхождения или полипропиленом.

Последний вид текстильных обоев полностью покрыт органическими тканями и называется джутовым. Существует три вида джутовой текстильной основы: однотонный, с узорами или имитация окрашенной поверхности.