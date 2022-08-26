Лукашенко сообщил, что белорусские самолеты переоборудованы для несения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие выполнено.

«Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства подчеркнул, что Минск готов немедленно ответить на все угрозы со стороны Запада. «Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко попросил Владимира Путина помочь оборудовать должным образом белорусские самолеты, способные нести ядерные заряды, на встрече с российским коллегой, которая состоялаясь в Санкт-Петербурге в конце июня. «Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи», — сказал в ходе встречи Лукшенко. Он отметил, что Минск должен быть готов ко всему, даже к применению самого серьезного оружия.

Владимир Путин в ответ на это заявил, что необходимости зеркально отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО над Белоруссией пока нет, и предложил Александру Лукашенко помощь в дооборудовании находящихся на вооружении белорусской армии самолетов Су-25. Также президент РФ сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер М».