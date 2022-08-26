Макрон: Москва и Киев дали гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Париж получил гарантии безопасности с российской и украинской стороны для визита экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает BFMTV.

«Мы получили гарантии безопасности со стороны Украины и России», — сказал политик.

Глава государства отметил, что в настоящий момент имеются серьезные опасения по поводу ядерной безопасности. По его словам, боевые действия не должны ставить ее под угрозу.

Самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая с конца февраля находится под контролем российских военных, подвергается регулярным атакам со стороны ВСУ с начала августа. За минувшие сутки украинские военные обстреляли ЗАЭС дважды.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 10 августа заявил о своих по подготовке миссии Агентства на станцию «в самом ближайшем будущем». В середине этого месяца состоялось инициированное Москвой внеочередное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг ЗАЭС, по итогам которого, впрочем, не было принято никаких решений, способных повлиять на происходящее.

Постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что демилитаризация станции, которую предлагает ООН, сделает ее уязвимой в том числе для террористов. Дипломат отметил, что ответственность за возможную ядерную катастрофу на АЭС будет лежать на западных спонсорах Киева.

По словам представителя администрации Запорожской области Владимира Рогова, вокруг подвергающейся регулярным обстрелам с украинской стороны ЗАЭС в Энергодаре необходимо объявить режим тишины.