Медведев рассказал о подготовке законопроекта об условиях въезда и пребывания в России иностранцев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев сообщил, что президент РФ Владимир Путин в ближайшее время проведет заседание Совбеза, посвященное проблемам миграции.

Об этом пишет «РИА Новости».

По словам Медведева, в настоящий момент готовится «всеобъемлющий законопроект», который будет регулировать условия пребывания иностранцев на территории России. «Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства», — заявил чиновник на заседании комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Зампред Совбеза поручил оценить потребность профильных ведомств в технике и прочих ресурсах с точки зрения новых вызовов и определить объемы финансирования. Медведев указал на то, что речь идет не только о переоснащении миграционных служб, «но и о том, чтобы курировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой».

«В сентябре этого года данные вопросы будут вынесены на заседание большого Совета безопасности, то есть собственно на заседание Совбеза, посвященное миграции», — рассказал чиновник. Он подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает «совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду».

О новой инициативе Дмитрий Медведев говорил еще в апреле этого года, отмечает «Коммерсантъ». Тогда он заявлял, что поддерживает создание единых реестров сведений об иностранцах, въезжающих в страну. Кроме того, зампредседателя Совета безопасности предложил провести анализ действующих международных договоров и «оценить их соответствие этому законопроекту».