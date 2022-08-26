Михалков выступил против выхода на российские экраны кинолент с уехавшими из страны актерами

По мнению председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, в России не следует выпускать в прокат фильмы, в которых приняли участие артисты, решившие покинуть страну.

Свою позицию режиссер озвучил во время пресс-брифинга возглавляемого им Московского международного кинофестиваля (ММКФ), передает ТАСС.

«Мое отношение к этому определенное. Нет. Не выпускать», — заявил Михалков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, уехавшие из РФ деятели культуры и артисты, высказавшиеся против спецоперации, — это люди, «которые уехали и пренебрежительно-оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала, которая сделала их популярными, которая их любила». Михалков призвал не путать их с эмигрантами 20-х годов ХХ века, поскольку в то время людей по факту выгоняли из страны, они «не бросали родину, они не приняли власть и в результате они породили фантастическую эмигрантскую культуру».

В беседе с агентством режиссер заявил, что не видит смысла выдвигать российский фильм на премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» из-за позиции Вашингтона по отношению к Москве. «Мне кажется, что выбирать фильм, который будет представлять РФ в стране, которая, по сути, отрицает сейчас существование России, просто бессмысленно», — пояснил Михалков. Он подчеркнул, что по этой причине вышел из состава Российского оскаровского комитета, который приступил к выбору киноленты для участия в конкурсе.

Ежегодная, 95-я, церемония вручения премии «Оскар» пройдет 12 марта 2023 года в кинотеатре Dolby в Лос-Анджелесе. Отбор заявок на участие закончится 31 декабря 2022 года, с 12 по 17 января будет проходить голосование по кандидатам.

Российский оскаровский комитет, после смерти режиссера Владимира Меньшова возглавляемый Павлом Чухраем, должен осенью выдвинуть от РФ фильм, который мог бы претендовать на «Оскар». Режиссер Андрей Кончаловский ранее заявил, что политическая ситуация не должна влиять на этот процесс; его поддержал член комитета, режиссер Алексей Учитель.

В мае Никита Михалков предложил создать Евразийскую киноакадемию и учредить аналог американской кинопремии. В качестве суммы призового фонда он называл $3–5 млн.