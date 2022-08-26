Производство элементов для навигации в ОЭЗ Москвы выросло в восемь раз в 2022 году

Объемы производства компонентов микроэлектронных устройств для навигации увеличились в восемь раз за январь-июнь 2022 года по сравнению с этим же периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Один из резидентов столичной ОЭЗ активно расширяет производство чувствительных элементов для инерциальных датчиков, входящих в системы короткой навигации, которые позволяют объекту ориентироваться в пространстве. За первую половину 2022 года объем производства компании достиг 80 миллионов рублей, это в восемь раз превышает объемы аналогичного периода прошлого года, когда продукции было выпущено примерно на 10 миллионов рублей», - рассказал Овчинский.

Компания «Маппер» производит микроэлектромеханические (МЭМС) пластины по техническим заданиям заказчика. В ОЭЗ Москвы предприятие создает МЭМС-элементы для различных приборов. Например, акселерометров, гироскопов, датчиков давления, управляемых микрозеркал, высокочастотных фильтров, микропереключателей и инерциальных датчиков, используемых в системах навигации. Активно развиваться компании помогают экономические преференции, доступные резидентам столичной ОЭЗ, а также современная инфраструктура и логистика на ее площадках, добавили в правительстве города.

«Резидент, с 2018 года вложивший в свое производство на территории ОЭЗ Москвы более 100 миллионов рублей, сообщил о пятикратном увеличении количества внутрироссийских заказов с 2020 по 2022 годы. Предприятие, где работает свыше 60 специалистов, имеет возможность выпускать в год до 10 тысяч пластин с чипами. Перспективное развитие компании связано с наращиванием объемов серийного производства», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.