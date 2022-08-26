Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 4 сентября

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) в очередной раз продлила введенные в конце февраля ограничения на полеты в аэропорты центральной части и юга России.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 04 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», — сообщила пресс-служба ведомства, напомнив, что речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска и Липецка, а также Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты РФ продолжают работать в обычном режиме.

Авиакомпаниям рекомендовано организовывать перелеты по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы; пассажиров просят следить за всеми изменениями на официальных сайтах аэропортов и перевозчиков.

Ограничения были введены 24 февраля, в день начала российской спецоперации на территории Украины.

Ранее «Эксперт» писал о том, что российские авиакомпании получат очередные субсидии, в этот раз на общую сумму 2,5 млрд руб., в связи с вынужденным возвратом пассажирам стоимости билетов на отменные из-за санкций рейсы. В частности, авиакомпании «Аэрофлот» и ее лоукостеру «Победа» направят дополнительные 1,46 млрд руб. поддержки.