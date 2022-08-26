Российская экономика: такого в Bloomberg никак не ожидали

Самый маленький за четыре месяца спад в производственном секторе или, проще говоря, в промышленности России, зафиксированный в июле, является очередным доказательством того, что российская экономика приспособилась к санкциям и давлению США и их союзников, отмечает Bloomberg. Промышленное производство в июле снизилось на 0,5%, что почти в 5 раз меньше 2,3%, которые прогнозировали аналитики, опрошенные американским деловым агентством. В июле российская экономика показала лучший результат за все время проведения военной спецоперации на Украине. Скорректированный с учетом сезонности объем промышленного производства оказался даже на 1,2% выше, чем в июне.
В отчете Росстата отмечается рост добывающего сектора и «нефтянки», а также восстановление фармацевтики, производства полупроводников и отдельных секторов легкой промышленности. Всем им уход из России западных компаний после 24 февраля явно пошел на пользу.
Конечно, западные санкции и уход десятков иностранных компаний ударили по российской экономике, но удар или, вернее, его последствия оказались не такими сильными, как многие боялись в начале СВО. В целом, в первой половине года в российской экономике зафиксирован спад в 4%. Что же касается всего 2022 года, то Центробанк прогнозирует спад на уровне 4-6%.
«Добывающая промышленность, как и ожидалось, опережает остальные (сектора),- отмечает экономист Renaissance Capital Софья Донец.- Но и производство сработало выше ожиданий».
Даже автопром, который в последние месяцы практически не работал из-за бегства доминировавших в нем иностранных автопроизводителей, показал первые признаки начала восстановления. В июле спад в нем составил 58%. Это значительное улучшение по сравнению, к примеру, с маем (-66%). «Автоваз» на этой неделе объявил о возврате в сентябре к пятидневной работе.
Экономисты, однако, призывают к осторожности.
«Во-первых, июльское улучшение базируется на нефтяной промышленности и производстве металлов, т.е. связано с сырьем,- комментирует экономист ING Дмитрий Долгин.- Во-вторых, прогноз на первый квартал 2022 года при расчете год к году оказался почти вдвое ниже. Он снизился с 2 до 1,3%, главным образом, благодаря заниженной оценке сектора добычи сырья».
Как следует из отчета ЦБ, в августе несколько снизились деловые настроения на фоне проблем с импортными поставками и на рынке труда, но в целом сохраняется оптимизм, потому что большинство компаний ожидают роста.
В нефтяном секторе картина остается сложной. Европа, например, готовится ввести новые ограничения на продажу российской нефти, которая остается главным источником доходов, что, конечно же, негативно скажется на «нефтянке».
«Мы ждем ухудшения обстановки в конце 2022 и начале 2023 годов,- говорит Софья Донец, которая ждет спада экономики на 4,7% в этом году и на 3,5% в следующем.- Главным негативом здесь является осуществление нефтяного эмбарго Евросоюза».