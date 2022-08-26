Российская экономика: такого в Bloomberg никак не ожидали

Самый маленький за четыре месяца спад в производственном секторе или, проще говоря, в промышленности России, зафиксированный в июле, является очередным доказательством того, что российская экономика приспособилась к санкциям и давлению США и их союзников, отмечает Bloomberg. Промышленное производство в июле снизилось на 0,5%, что почти в 5 раз меньше 2,3%, которые прогнозировали аналитики, опрошенные американским деловым агентством. В июле российская экономика показала лучший результат за все время проведения военной спецоперации на Украине. Скорректированный с учетом сезонности объем промышленного производства оказался даже на 1,2% выше, чем в июне.

В отчете Росстата отмечается рост добывающего сектора и «нефтянки», а также восстановление фармацевтики, производства полупроводников и отдельных секторов легкой промышленности. Всем им уход из России западных компаний после 24 февраля явно пошел на пользу.