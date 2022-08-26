Российские инвесторы не испугались страшилок от ФРС

Российский рынок акций до обеда пролежал в боковике, но во второй половине дня совсем неожиданно активизировались покупатели. Не смутило их даже резкое снижение западных фондовых индексов, последовавшее за речью главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле.

Руководитель Федрезерва заявил о том, что необходимо поднимать процентную ставку для обуздания инфляции, причем до такого уровня, чтобы ограничить экономическую активность. По оценкам Пауэлла, эти меры приведут к ухудшению на рынке труда и спровоцируют «проблемы» у домохозяйств.

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Экономисты восприняли эту речь как еще один шаг к усугублению экономической рецессии, которая по формальным признакам в Штатах уже наступила, но американские власти этот факт маниакально отрицают.

Впрочем, нефть пострадала не сильно, уйдя в район утреннего открытия 99 долларов за баррель, в то время как американские фондовые индексы свалились на 1,5-2,5%.

Российский рынок акций все это проигнорировал, покупки под занавес торгов лишь усилились, в результате чего Индекс Мосбиржи по итогам дня вырос на процент. Причем лучше рынка были акции нефтяных компаний: «Роснефть» подорожала на 1,7%, «Газпромнефть» — на 2%, «Лукойл» — на 1,5%. Последнюю бумагу поддерживает ожидание публикации итогов работы за первое полугодие, которые почему-то планируется огласить в выходные.

По итогам недели акции «Роснефти» выросли на 4,8%, а «Лукойла» — на 3,6%. Обе бумаги дорожают три недели подряд, и техническая картина говорит о высокой вероятности продолжения восходящего тренда.

Почти на процент сегодня вырос «Газпром», а за неделю прирост бумаги составил 3,4%. Техническая картина по бумаге неопределенная. Она проторговывает важный уровень 180-182 рубля, но сформировать восходящую волну пока не может. Многое будет зависеть от того, будет ли введена в эксплуатацию после техобслуживания последняя турбина «Северного потока».

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Пока котировки акций газовой монополии пока поддерживают цены на газ в Европе, которые сегодня в моменте уходили выше 3,5 тысяч долларов за тысячу кубометров.

В лидерах же роста сегодня были расписки «ЦИАН», взлетевшие на 11%. Бумага малоликвидная, ее сильные движения в обе стороны уже не являются чем-то аномальным.

Из ликвидных бумаг лучший результат показала «Алроса» (+2.1%), где продолжает отыгрываться информация, что компания выходит на уровни продажи начала года. За неделю капитализация компании подросла на 7,8%. На недельном графике акций «Алросы» начинает прорисовывать восходящий тренд.

В аутсайдерах же сегодняшнего дня стали акции Банка «Санкт-Петербург» (-12,7%). Но это чисто «бумажное» снижение, просто сегодня акция первый день торговалась без полугодовых дивидендов. Можно ожидать, что дивидендный гэп будет закрыт быстро.

Хуже рынка были акции «Норникеля», практически не изменившись по итогам пятницы. За неделю бумага подросла на скромные 0,4%. Пока акция продолжает консолидацию около отметки 15 тысяч рублей в ожидании драйверов движения.

Удивил сегодня рубль. Очень многие аналитики прогнозировали, что после того, как бизнес завершит в четверг выплаты основных налогов, экспортеры снизят объем продажи валюты на бирже и рубль начнет падать. Экспортеры действительно уменьшили свою активность, что выразилось в падении оборотов торгов сегодня примерно на треть от уровня прошлой недели, вот только рубль падать не захотел.

Первую половину дня российская валюта вообще росла, в паре с долларом уходя ниже отметки 60. Лишь после 16.00 мск рубль начал слабеть, возможно, из-за того, что часть инвесторов стала покупать доллар для хеджирования позиций по акциям. В результате, за пятницу российская валюта подешевела к американской на 0,6% до 60,5 рублей за доллар. За неделю рубль отдал доллару 2,4% стоимости.