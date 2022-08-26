Рубль приятно удивляет

Торги на Московской бирже начались сегодня очень спокойно, Индекс Мосбиржи и курс рубля практически не изменились по сравнению с уровнями вчерашнего закрытия. Игроки опасаются совершать активные операции перед сегодняшним выступлением председателя ФРС США Джерома Пауэлла на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле.

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От главы американского регуляторы ждут информации о том, насколько далеко может пойти Федрезерв в борьбе с рекордной инфляцией. Его слова повлияют на дальнейшую динамику биржевых активов, наиболее важным из которых для рубля и российских акций является нефть.

Пока же «черное золото» после вчерашней небольшой вечерней просадки вновь ушло выше «круглой» отметки $100 за баррель.

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На этом фоне лучше рынка сегодня с утра чувствуют себя акции «Лукойла» и «Роснефти», которые вчера без весомых на то оснований закрылись снижением.

Слабее рынка выглядит «Газпром», собираясь опуститься под отметку 180 руб. Если это случится и внешний фон ухудшится, падение акций газовой монополии может ускориться. Ранее бумаги компании уходили выше сопротивления 180-182 руб., и если они не смогут здесь удержаться, то пробой уровня будет считаться ложным, и инвесторы начнут сокращать долю акций компании в портфелях.

Лучше рынка торгуются акции Мосбиржи - на информации, что биржа готовится запустить вечерние торги. Некоторые аналитики высказывают сомнение в целесообразности этого шага, поскольку корреляции российского фондового рынка с американским уже нет, ликвидность на вечерних торгах обещает быть низкой, а следовательно, движения отдельных бумаг могут быть аномально высокими.

В числе лидеров роста расположились акции производителей удобрений «Акрона» и «Фосагро», прибавляющие более процента. Бумаги этих компаний поддерживают заявления их европейских конкурентов, говорящих, что рентабельное производство удобрений в Старом Свете возможно только при снижении цен на газ в разы. Но в такую возможность они сами не верят, поскольку для этого нужно ослаблять антироссийские санкции.

Сегодня газ в Европе немного подешевел, но все равно остается дороже $3 тыс за тысячу кубов. Пока сохраняется интрига относительно того, введет ли в эксплуатацию «Газпром» последнюю работающую турбину после ее профилактики. Если будут выявлены недостатки, препятствующие работе турбины, и «Северный поток» будет полностью остановлен, цены на газ вполне могут уйти в район $4 тыс, о чем ранее предупреждал «Газпром».

Таким образом, цены на удобрения и их дефицит в мире обещают расти (в Европе выпуск удобрений уже начинает останавливаться), что благоприятно отразится на акциях «Акрона» и «Фосагро».

Приятно радует пока рубль. Вчера завершился срок уплаты наиболее емких налогов: НДС, НДПИ и акцизов. Как правило, после прохождения пика налогового периода экспортеры резко уменьшают объем выставляемой на продажу валюты и рубль начинает дешеветь.

Ослабление курса рубля началось вчера после 14.00 мск., но сегодня рублевых «медведей» на рынке просто не видно. Курс рубля продолжает торговаться в районе вчерашнего закрытия на пониженных оборотах.

Вызывает некоторое удивление, почему крупные спекулянты не пытаются раскачать рубль и вывести пару доллар из боковика 60-61, в котором она провела большую часть августа.

Возможно, движения по паре доллар-рубль и в Индексе Мосбиржи мы увидим во второй половине дня, после того как Дж. Пауэлл выскажет соображения по поводу дальнейшей денежно-кредитной политики. Но очень часто первая реакция мировых рисковых активов на значимые новости бывает ложной.