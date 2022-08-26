Спрятались в ракушку

Вскоре после начала спецоперации на Украине британско-голландский концерн Shell громко объявил об окончательном уходе из России. Процесс избавления от сети АЗС и завода по производству масел, а также отказ от покупки сырой нефти занял какое-то время, демонстрируя нежелание компании лишать себя дополнительной и весьма существенной прибыли на фоне расширяющегося в мире энергокризиса. И всякий раз тригером для конкретных действий служило западное общественное мнение, требовавшее от Shell не искать половинчатых решений.

Однако выход из проекта по производству СПГ «Сахалин-2», в котором Shell имеет долю 27,5% минус одна акция, несколько затянулся.

«Сахалин-2» — второй по величине СПГ-проект в России. В его рамках осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. По данным «Интерфакса», завод в Пригородном (юг Сахалина) был введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.

30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому оператором «Сахалина-2», реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции, вместо Sakhalin Energy Investment с Бермудских островов становится российское юрлицо. Документ предполагает, что участники должны согласиться на переоформление пропорционально долям в прежней компании. В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в Южно-Сахалинске. Его управляющим стал Андрей Олейников, действующий глава филиала Sakhalin Energy.

«Газпром», владеющий в проекте долей 50% + 1 акция, уже завершил переоформление. После некоторой заминки положительное решение приняли и японские Mitsui (доля в проекте 12,5%) и Mitsubishi (10%). Для страны восходящего солнца проект критически важен – на Россию приходится 8,8% японского импорта СПГ, причем весь он идет именно с «Сахалина-2».

«Мы в курсе, что корпорации официально подтвердили свое решение дать согласие [на участие], - цитирует агентство ТАСС генерального секретаря кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно - Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать меры для [обеспечения] стабильных поставок СПГ».

Но, помимо акционерного участия, важной составляющей проекта «Сахалин-2» является наличие долгосрочных контрактов на продажу СПГ с компаниями-учредителями и другими зарубежными потребителями. И часть из них, вслед за акционерами, уже приступили к переоформлению контрактов после того, как по данным Bloomberg, новый оператор проекта предложил покупателям оплачивать сделки в рублях или другой валюте, если санкции приведут к проблемам с оплатой в долларах США. 20 августа японская газета Nikkei со ссылкой на источники сообщила, что две компании - JERA и Tokyo Gas - уже продлили контракты на закупку сжиженного природного газа с российским оператором.

В свою очередь, Shell, продолжает хранить молчание. И дело тут, очевидно, не только и не столько в продолжении своего акционерного участия в «Сахалин-2», так как решение, похоже, уже давно принято, о чем свидетельствует официальная отчетность западного нефтегазового гиганта, в которой убытки от выхода из СРП-проекта уже списаны.

У Shell есть долгосрочный контракт с предыдущим оператором проекта «Сахалин-2» на приобретение 1 млн тонн СПГ, который по факту перепродается японским потребителям, логистически наиболее близким к Сахалину. И терять контракт компания просто так, судя по всему, не намерена. При текущих спотовых ценах на газ это приносит компании, по разным звучащим в СМИ оценкам, более 2 млрд долларов в год. Добровольно отказаться от этих средств Shell не хочет даже на фоне призывов западных СМИ и политиков, поэтому, вероятнее всего, выбран вариант молчания с последующими судебными исками.

«Shell не хочет спешить с резким уходом, с одной стороны, поскольку проект компании был важен и в нем остаются другие иностранные участники, а с другой, потому что есть возможность, в худшем сценарии, заявить исковые требования о взыскании убытков в том случае, если она все-таки будет выдавлена из проекта. Ущерб, теоретически, могут постараться связать как собственно с активами (долевым участием), так и с упущенной выгодой по контрактам, несмотря на то, что есть возможность перезаключения соглашения на поставку с новым оператором. Таким образом, вероятно, причины здесь финансово-юридические», - считает начальник Управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

По данным источников, знакомых с ситуацией, в Shell «рассматривают различные сценарии» развития ситуации. При этом ряд из них соглашается, что одним из путей может стать судебное разбирательство, что, по мнению аналитиков, приведет к аннулированию действующих контрактов. СМИ, ссылаясь на источники, утверждают, что Shell намерена подать иск о возмещении убытков исходя из пятикратной разницы между стоимостью сахалинского СПГ по этому долгосрочному контракту и его текущей ценой на спотовом рынке.

В конце июля в Shell сообщал, что продолжается работа над достижением приемлемого соглашения, которое позволит выйти из проекта «Сахалин-2» в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями. «В указе говорится, что иностранным акционерам будет предложено получить акции этого предприятия (нового оператора – прим. ред.), эквивалентные их пакету акций в СЭИК. Shell оценивает свои права и все еще работает над достижением приемлемого соглашения, которое позволит Shell выйти в соответствии со всеми применимыми юридическими требованиями и соглашениями", - цитировал «Интерфакс» отчет компании.

Аналитики профильного портала neftegaz.ru полагают, что сумма потенциальной компенсации Shell может составить от 2 до 4 млрд долл. Эксперты напоминают, что, согласно президентскому указу, если иностранный участник не входит в состав совладельцев нового оператора, то в течение 4 месяцев его доля может быть продана российскому юрлицу, а средства от продажи зачисляются на специальный счет, средства с которого бывший акционер может получить после завершения аудита за вычетом возможного размера ущерба от его деятельности. И итоги этого аудита специалисты портала напрямую связывают с действиями Shell.