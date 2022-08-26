ЦБ призвал поторопиться с переводом заблокированных бумаг из-за рубежа

Половина срока, в течение которого у инвесторов есть возможность перевести отечественные ценные бумаги из иностранного депозитария в российский, истекает 27 августа. Центробанк предупредил инвесторов, что в случае проблем с биржевыми операциями и пропуском срока принудительного перевода, есть риск остаться с заблокированными активами. После 11 октября тоже можно будет попросить своего брокера о замене депозитария, но из-за санкций положительный результат не гарантирован, подчеркивается в сообщении на сайте ЦБ.

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«Если зарубежный учетный институт препятствует проведению операций с бумагами российских эмитентов, то владелец вправе изменить место их учета в принудительном порядке. Для этого не позднее 11 октября 2022 года он должен обратиться в российский депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального держателя, учитывающего права на эти бумаги, с заявлением в свободной форме. К нему потребуется приложить документы, которые свидетельствуют о владении соответствующим количеством ценных бумаг. Таким же образом может поступить конечный бенефициар, в чьих интересах действует владелец ценных бумаг», — пояснили в Центробанке.

Регулятор уточнил, что в течение десяти рабочих дней после окончания срока приема заявлений (не позднее 25 октября) депозитарии начнут списывать ценные бумаги со счета депо иностранного номинального держателя и зачислять их на счет депо обратившегося с заявлением клиента.

В ЦБ предупредили, что иностранный депозитарий может отказаться совершать перевод при наличии обоснованных сомнений. Он также не обязан проводить принудительную процедуру, если в заявлениях обратившихся россиян будет указано большее количество ценных бумаг, чем имеется на счете депо иностранного номинального держателя.

Если сложностей с ценными бумагами, которые учитывает иностранный депозитарий, не возникало, использовать принудительный перевод не получится. ЦБ в этом случае советует обратиться к брокеру, чтобы уточнить, как можно поменять место учета активов. Если же проблемы с биржевыми операциями уже имеются и при этом будет пропущен срок принудительного перевода, то велик риск остаться с заблокированными активами, подчеркнули в ЦБ.

