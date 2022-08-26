В Испании будут отключать подсветку и витрин и зданий в ночное время для экономии энергии

Парламент Испании поддержал подготовленный правительством страны план по экономии газа.

Об этом со ссылкой на агентство EFE сообщает «Интерфакс».

Таким образом власти Испании рассчитывают избежать дефицита газа предстоящей зимой. Отмечается, что план предусматривает снижение потребления в соответствии с рекомендациями Евросоюза, которые Мадрид, впрочем, принял не полностью.

Согласно утвержденному парламентом плану, частным компаниям и госучреждениям предписано не охлаждать помещения ниже 27 градусов по Цельсию летом и прогревать помещения максимум до 19 градусов в зимний период. Кроме того, освещение витрин и пустующих зданий должно отключаться в ночное время. Предполагается, что такие меры позволят Испании снизить потребление газа на 7%.

Ранее за аналогичные меры выступили в Германии. Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер обратился с призывом к странам Евросоюза экономить газ — по его мнению, это позволит стабилизировать цены на «голубое топливо», которые стремительно идут вверх. Мюллер отметил, что потребление газа в ФРГ уже снизилось на 14% в сравнении с аналогичными показателями за прошлый год, однако он связал это с теплым летом.

В Европе все чаще заявляют, что регион ждет суровая зима. В июле ЕС одобрил план по сокращению потребления газа на 15%, при этом глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль указал на то, что 15-процентной экономии будет недостаточно и что необходимо снижать потребление как минимум на 20%. Испания и Португалия при этом согласились лишь на 7%. Отказалась выполнять план ЕС и Греция, в газовом импорте которой доля российского сырья составляет почти 40%.