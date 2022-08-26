В Рязанской области сообщили, что ситуация с пожарами взята под контроль

По словам временно исполняющего обязанности главы Рязанской области Павла Малкова, в регионе началась плановая ликвидация лесного пожара.

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Продолжаем усиливать группировку по всем направлениям. Если раньше нам приходилось реагировать на какие-то общие ситуации, то сейчас уже полностью сформирован план работы и закреплены ответственные за каждый участок. Ситуация взята на контроль», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Малков отметил, что поддерживает решение администрации Рязани о переносе празднования Дня города. «Понимаю, как все готовились, но наша общая задача сейчас — преодолеть сложившуюся в регионе ЧС», — подчеркнул врио главы губернатора.

Из-за природных пожаров празднование Дня города в Рязани решено перенести с 25-28 августа на сентябрь.

В Рязанской области продолжает действовать режим ЧС. В тушении природных пожаров задействованы около 9,5 тыс. человек и 1,7 тыс. единиц техники, по наиболее проблемным точкам работают семь самолетов и восемь вертолетов.

Накануне, 25 августа, в регион по поручению президента РФ Владимира Путина прибыли зампред правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее глава государства назвал «черный список» субъектов РФ, где власти не справляются с лесными пожарами; Рязанская область возглавила антирейтинг.

На этой неделе Михаил Мишустин утвердил создание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, которая будет координировать работу по борьбе со стихией в ряде регионов центральной части страны, в состав которой вошел глава Минприроды. Новая структура координирует деятельность федеральных министерств и ведомств, а также региональных органов власти по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда регионов центральной части РФ.

Как заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, причиной ряда лесных пожаров в ЦФО, в том числе в Рязанской области, стали поджоги. В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов бедствия, что не дало «вовремя нарастить федеральные силы».