В ЦБ поспорили с Минфином по поводу параметров нового бюджетного правила

Цена отсечения в рамках бюджетного правила в $60 за баррель с учетом дисконта нефти Urals к марке Brent выглядит завышенной, целесообразнее было бы использовать текущую базовую цену, говорится в аналитической записке Банка России «Модификация бюджетной политики: от консерватизма к мягкости». Там также указано, что разумнее было бы снизить и используемый в расчетах Минфином объем добычи нефти, либо вовсе от него отказаться.

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«В озвученной Минфином новой модификации бюджетного правила базовые цена нефти и объем добычи нефти представляются нам завышенными. Цена нефти Urals $60 за баррель представляется нам существенно выше равновесного уровня для средне- и долгосрочного периода. Цена эталонной марки нефти Brent с высокой вероятностью вполне может закрепиться около $60–65 за баррель… Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски есть и со стороны объема добычи нефти… Выбранный уровень в 9,5 млн баррелей в сутки выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года, однако уже на горизонте до 2030 года он представляется несколько выше равновесного. Например, по оценкам Rystad, к 2030 году объем добычи нефти в России опустится до 8,5 млн б/с», — указали аналитики ЦБ.

По их мнению, предложенный Минфином вариант не позволит сформировать резервы в ФНБ, достаточные «для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой».

«По нашим оценкам, уже в 2025 году объем нефтегазовых доходов (при нефти Urals $55 за баррель) может оказаться на 0,25 трлн рублей ниже базовых нефтегазовых доходов, в то время как расчет базовых нефтегазовых доходов по старой модификации бюджетного правила позволил бы сберечь в ФНБ около 1,5 трлн рублей», — отмечается в аналитической записке.

В Центробанке подчеркнули, что более рациональным вариантом выглядит сохранение текущего уровня базовой цены нефти и снижение используемого в расчетах объема добычи нефти. В качестве альтернативного варианта аналитики предложили сохранение текущего механизма, в рамках которого объем добычи нефти не фиксируется для расчета базовых нефтегазовых доходов.

В 2017 году цена отсечения нефти в рамках бюджетного правила была зафиксирована на уровне $40 за баррель. Каждый год она индексируется на 2% (в 2022 году она составляет $44,2). Действие отдельных положений бюджетного правила из-за санкций в этом году было приостановлено.

