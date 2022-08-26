Ведущие деловые СМИ России и Китая приняли участие в научной экспедиции на Бакале En+ Group

С целью сохранения

При поддержке En+ Group ученые ведут исследования на Байкале на протяжении последних четырех лет. Они выявляют причины его загрязнения, оценивают антропогенную нагрузку и то, как на озеро влияют климатические изменения. Эксперты берут пробы, чтобы оценить концентрацию в воде тяжелых металлов и микропластика, отследить причины цветения микроводорослей вдоль берега и сокращения популяции зоопланктона в водах Байкала.

В ходе пресс-тура журналисты присоединились к экспедиции в районе поселка Большое Голоустное. Вместе с учеными они взяли пробы воды вдоль берега и на расстоянии до километра от него. Исследовали еще и байкальскую губку с рачками гаммаруса: они не только работают природными «фильтрами», но и являются основным кормом для большинства рыб. Журналистам доверили отобрать виды водорослей и зоопланктона для исследований в области биологии и генетики. Корреспонденты поучаствовали в подводной и аэросъемках, побывали в передвижной лаборатории, где анализируют полученные пробы.

Эта экспедиция уникальна: специалисты используют широкий перечень материалов, полученных более чем из 20 участков Байкала. Пробы берут в границах населенных пунктов со стороны Иркутской области и Бурятии, а также рек Ангары, Чикоя, Селенги и ее дельты. В частности, последняя известна своим эндемичным биоразнообразием и тем, что она работает как природный фильтр для вод, поступающих в озеро.

Главный источник загрязняющих веществ Байкала сегодня — впадающие в него реки. «Они несут целый комплекс органических и неорганических веществ, в том числе антропогенного происхождения. Некоторые токсичные соединения отмечены в достаточно высоких концентрациях в тканях живых организмов: водорослях и гаммарусах», — говорит Михаил Колобов, руководитель экспедиции, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Важное направление исследований также связана с оценкой содержания микропластика в поверхностной воде. «Микропластик как маркер деятельности человека важен для общей оценки степени загрязнения Байкала», — подчеркивает эксперт. Напомним, что по результатам недавних исследований, среднее количество микропластика в поверхностных водах озера за последние 5 лет выросло в 1,5 раза. А ещё 50 лет назад его там просто не было. В этой связи промышленник Олег Дерипаска недавно даже призвал предпринять радикальные шаги по защите экологии Байкала: запретить использование одноразового пластика и неорганизованный туризм на его берегах.

Добавим, что на состояние озера влияют также негерметичные или переполненные септики домовых хозяйств соседних деревень: они стали источником органических антропогенных загрязнений. Часть канализационных стоков оказывается в грунтовых водах. «Поступающие дождевые и талые воды выдавливают их в Байкал на глубинах до нескольких десятков метров, провоцируя массовое развитие планктонных и донных водорослей, с дальнейшим их массовым отмиранием, что мы отмечаем последние годы», — поясняет Михаил Колобов.

Привлекая общественность

En+ Group вместе с учеными надеется получить новые важные и объективные сведения, а затем в диалоге с государством и общественностью решать выявленные проблемы Байкала. Вокруг темы влияния микропластика на экосистему озера уже удалось объединить многих неравнодушных, говорит Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию компании En+ Group. «Сейчас мы вместе готовим предложения по совершенствованию регулирования использования пластика на этой территории, а также усиливаем просветительские программы для всех возрастов», — подчеркивает он.

В мае 2022 года появилась ассоциация «Байкал без пластика». Ее участниками уже стали представители государственных и образовательных учреждений, НКО и бизнеса. Кроме En+ Group, в их числе «РТ-НЭО Иркутск», Сбербанк, Иркутский государственный университет (ИГУ), заповедники и благотворительные фонды. Недавно ассоциация опубликовала дорожную карту: список из 11 главнейших эко-проблем озера и пути их решения.

В числе этих проблем — легкая доступность одноразовой пластиковой продукции и безответственный туризм, и прищнает это не только Ассоциация. Группа депутатов Госдумы в минувшем июне уже внесла на рассмотрение палаты проект закона, согласно которому в центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории запретят продавать одноразовые пакеты и пластиковую посуду.