Владислав Овчинский: Детали интерьера российских автомобилей будут производить из московских полимеров

Российские полимеры заменят зарубежные аналоги благодаря разработке московского предприятия. На столичном научно-производственном предприятии (НПП) «Полипластик» создали полностью отечественные полимерные материалы для выпуска автокомпонентов и электротехники. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские производители активно разрабатывают новые технологические решения в самых разных отраслях промышленности. Так, один из них создал полностью отечественные полимерные материалы на основе поликарбонатов для изготовления деталей интерьера, экстерьера и подкапотного пространства автомобиля. Ранее такие изделия практически не производились в России, а ввозились из-за рубежа. Разработка поможет отечественному автопрому в достижении технологического суверенитета, минимизирует риски, связанные со сбоем или отсутствием поставок материалов из-за границы, а также повысит степень локализации продукции», - сказал Овчинский.

Разработанные полимерные материалы полностью соответствуют техническим требованиям автопрома, добавил глава департамента. В современном легковом автомобиле порядка 150 килограммов пластмасс, из них производят детали интерьера, бамперы или решетки радиаторов. Также из полимеров изготавливают части топливных баков, детали подушек безопасности и другие высокотехнологичные компоненты.

«Расположенный в Москве научно-технический центр предприятия продолжает активную работу по созданию серии инновационных полимерных материалов не только для автопрома, но и для других отраслей российской промышленности: строительной, производства электро- и бытовой техники. Компания разрабатывает материалы как под узкие требования конкретной отрасли, так и общетехнического назначения: например, трудногорючая полимерная композиция на основе поликарбоната является альтернативой сразу пяти зарубежным материалам, а ударопрочная – тринадцати», - отметил генеральный директор НПП «Полипластик» Александр Павлов.

Компетенции российских специалистов позволяют работать над высокотехнологичными материалами и создавать полимерные компаунды с использованием нанотехнологий, способные заменить любые зарубежные изделия на российские аналоги, подчеркнул гендиректор.