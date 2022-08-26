Владислав Овчинский: Московские промышленники смогут бесплатно представить свою продукцию в ОАЭ

Промышленные предприятия Москвы смогут принять участие в международной бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которая пройдет с 21 по 24 ноября. Подать заявки на участие предприниматели смогут до 15 сентября. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«По нашим подсчетам в рамках байерской программы состоится свыше 100 b2b-переговоров с покупателями продукции, произведенной в Москве. Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, – это увеличение объемов поставок, расширение списка экспортных товаров, а также вывод на рынок ОЭА новых компании, в том числе представителей среднего бизнеса», – сообщил Овчинский.

Принять участие в мероприятии можно на бесплатной основе. Промышленники также получал поддержку со стороны специалистов центра «Моспром» на протяжении всего периода подготовки к бизнес-миссии. Предприниматели смогут проконсультироваться по вопросам, связанным с экспортом товаров и услуг в ОАЭ, предоставят актуальный анализ целевого рынка.

Весной 2022 года в Москве прошел международный телемост со странами Персидского залива, в рамках которого была определена наиболее востребованная продукция столичных компаний, напомнил глава департамента.

«В связи с динамичным развитием промышленного производства, в регионе возросла потребность в различных электрических устройствах, технике, оборудовании и аппаратуре связи. Сегодня столичные производители вполне могут покрыть спрос на данную продукцию», – отметил он.

Подать заявку и узнать более подробную информацию о мероприятии можно на сайте Центра «Моспром», добавили в городском правительстве.