Власти Венгрии одобрили строительство «Росатомом» двух энергоблоков на АЭС «Пакш-2»

Венгерское управление по атомной энергетике выдало госкорпорации «Росатом» лицензию на возведение пятого и шестого энергоблоков с реакторами ВВЭР 1200 поколения III+ для АЭС «Пакш-2».

Об этом сообщается в документах, опубликованных на сайте ведомства.

Уточняется, что разрешение действует в течение десяти лет; строительство может начаться в октябре этого года.

В настоящий момент на введенной в эксплуатацию в начале 80-х атомной электростанции «Пакш» функционируют четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440. В 2009 году парламент Венгрии одобрил строительство двух новых блоков, а в конце 2014-го «Росатом» и венгерская MVM заключили соответствующий контракт. Предполагается, что на АЭС появятся два энергоблока проекта ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком является входящая в «Росатом» компания «Атомпроект».

Санкции Евросоюза должны были заморозить проект, поскольку он финансировался за счет российского кредита, однако министр внешнеэкономических связей и иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что рестрикции Запада не отразятся на строительстве объекта, так как от него зависит энергетическая безопасность Венгрии.

«Сегодня проект АЭС "Пакш-2" вступает в активную фазу — выдача лицензии подтверждает, что проект соответствует самым строгим европейски и венгерским требованиям безопасности. Реально, что в 2030 году Венгрия будет иметь два новых энергоблока, тем самым обеспечивая стабильность энергоснабжения», — приводит слова Сийярто пресс-служба «Росатома».

По словам гендиректора госкорпорации Алексея Лихачева, российской и венгерской стороной была проделана колоссальная работа по подготовке документации. «Получение строительной лицензии для новых блоков венгерской АЭС свидетельствует о высоком доверии к российской технологии ВВЭР-1200. Мы уверены, что АЭС "Пакш-2" станет гарантом энергетического суверенитета Венгрии и приблизит страны Европы к достижению климатических целей», — подчеркнул Лихачев.