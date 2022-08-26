ВСУ за сутки дважды обстреляли ЗАЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий

За минувшие сутки украинские военные два раза подвергли обстрелам Запорожскую АЭС.

Как сообщается в сводке Министерства обороны РФ, удары по атомной электростанции наносились из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

«В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один — в районе специального корпуса № 1», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории ЗАЭС, была обнаружена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. «В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — указывается в сообщении.

По данным Минобороны, за сутки российские войска поразили девять пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республике, а также Херсонской и Николаевской областях. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, а также и хранилище топлива под Николаевом и радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 под Харьковом.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий "Гиацинт-Б" в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области», — отмечается в сводке российского оборонного ведомства.

Всего с начала проведения спецоперации российскими военными уничтожено 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 БПЛА, 369 зенитных ракетных комплексов, а также 4392 танка и других боевых бронированных машин. Ликвидированы 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, 5054 единицы специальной военной автомобильной техники.