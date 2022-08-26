Запорожская АЭС: обстрел в ожидании Гросси

Ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции в преддверии ожидающегося в конце августа — начале сентября визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с генеральным секретарем Рафаэлем Гросси продолжает накаляться.



Информация о происходящем поступает несколько противоречивая. Уверенно можно констатировать лишь одно: провокационные обстрелы станции с украинской стороны продолжаются. И, скорее всего, будут продолжаться.

По сообщению военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС, сегодня во второй половине дня было зафиксировано четыре попадания в район хранилища радиоактивных изотопов. Инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинён, радиационный фон в норме, эвакуация населения не планируется.

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Между тем, утром в пятницу компанией-оператором украинских АЭС «Энергоатом» было распространено заявление, в котором утверждалось, что по состоянию на 09.00 все энергоблоки станции отключены от энергосети. Однако после 14.00 украинские атомщики опубликовали новое заявление. Согласно ему, ЗАЭС снова подключена к сетям и производит электроэнергию для Украины. «Один из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к энергосети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет», — указано в официальном аккаунте компании в сети Telegram.

В то же время член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов днем в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, что накануне в результате обстрела вооруженными силами Украины района станции была перебита последняя, четвертая по счету линия передачи энергии с ЗАЭС на подконтрольные Киеву территории Украины и, соответственно, поставки туда оказались невозможны.

Проводить в очередной раз ремонтные работы на перебитых линиях электропередач после артналета не стали, чтобы не рисковать жизнями рабочих из-за потенциально возможных в любой момент новых ударов. Кроме того, по словам Владимира Рогова, вчера из-за разрывов снарядов в лесу рядом с атомной станцией случился пожар, пострадала инфраструктура, в силу чего электричество кратковременно отключалось на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей.

Одновременно официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что за прошедшие сутки Запорожская АЭС дважды обстреливалась украинской стороной из крупнокалиберных артиллерийских орудий.

«В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса № 1. Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», — рассказал Игорь Конашенков.

Чуть позже с заявлением о текущих событиях выступил глава военно-гражданской администрации непосредственно Энергодара, где расположена станция, Александр Волга. Он уточнил, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме, полного ее отключения в результате провокаций Киева не было. «Была просто аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС», — отметил Александр Волга в эфире Первого канала, добавив, что поставки электроэнергии с АЭС все-таки осуществляются, в том числе и «в сторону Украины».

Проводились ли ремонтные работы на ЛЭП он не уточнил, однако, очевидно, что на текущий момент сети так или иначе находятся в рабочем состоянии. Глава пророссийской ВГА Запорожской области Евгений Балицкий ранее отмечал, что общая стоимость подаваемой на Украину с Запорожской АЭС электроэнергии составляет до 1 млн долларов в сутки, а отключать Украину от подачи электроэнергии не планируется.

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Нож в спину МАГАТЭ

Происходящее в Запорожской области комментируют не только представители местной исполнительной, но и федеральной законодательной власти. «Совет Государственной Думы подтверждает готовность российской стороны сделать все необходимое для организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засвидетельствовать наличие угроз, создаваемых в результате постоянных украинских атак на атомную электростанцию, чреватых трагическими последствиями для всего человечества», — сказано в заявлении, опубликованном на сайте Госдумы РФ.

Рафаэль Гросси, действительно, собирающийся посетить Запорожскую АЭС в самое ближайшее время, также выступил в прессе с оценкой происходящих событий. 26 августа в интервью французскому изданию Le Monde он признался, что воспринимать текущую ситуацию как нормальную нельзя, и он не исключает риск аварии на ЗАЭС в сложившихся условиях. Его беспокоят как перебои с подачей электроэнергии, так и ситуация с отработанным топливом. Глава МАГАТЭ при этом подчеркнул, что впадать в панику не стоит и высказал уверенность в необходимости нахождения экспертов агентства на станции на постоянной основе после окончания визита. «Цель миссии — предотвратить ядерную катастрофу», — резюмировал он.

Активную подготовку к проведению инспекции подтвердил в пятницу постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене, где находится штаб-квартира МАГАТЭ, Михаил Ульянов. Схожей информацией обладает и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

В ВГА Запорожской области пока не называют точную дату и не разглашают маршрут прибытия миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, а также прочие детали посещения объекта. Это делается из соображений безопасности, работе находятся несколько вариантов, сообщает ТАСС со ссылкой на Владимира Рогова.

«Мы прекрасно понимаем, что украинская сторона может "всадить в спину" этой миссии, из чего угодно выстрелить, а потом сказать: "Вот, Россия обстреляла"», — предположил член главного совета ВГА Запорожья, имея в виду активно проталкиваемую властями Украины дезинформацию о самообстрелах российскими войсками находящейся под их же контролем станции.

Вообще, чем ближе визит руководства МАГАТЭ, тем выше плотность огня. Сегодняшний обстрел хранилища изотопов это лишь подтверждает. Складывается ощущение, что власти Украины пытаются сорвать приезд международной миссии атомщиков. Или нанести к их прибытию серьезный ущерб станции, обвинив в этом российскую армию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня, что расчеты киевских властей на срыв визита делегации МАГАТЭ не оправдаются. «Как бы то ни было, российская сторона делает все необходимое, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась, прошла в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных перед ней целей. Главное – остановить ядерный произвол со стороны режима Владимира Зеленского и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию», — считает она.

Впрочем, даже постоянное нахождение на ЗАЭС представителей агентства после посещения ее генсеком МАГАТЭ не позволит исключить вероятность продолжения артиллерийских, ракетных и беспилотных атак на станцию и прилегающий к ней район со стороны ВСУ. Атак, способных привести к катастрофе европейского масштаба Со своей стороны РФ, в соответствии с публично декларированными намерениями, старается сохранить подачу электроэнергии на контролируемые киевскими властями территории, демонстрируя свою добрую волю.

В противостоянии наметилась крайне опасная, критическая позиция. Итоги визита Рафаэля Гросси, если он состоится, будучи де-юре чисто техническими, де-факто в силу международного резонанса вполне могут изменить расстановку фигур на шахматной доске всей спецоперации не в пользу Украины. По крайней мере, в том случае, если собранные военно-гражданской администрацией Запорожской области доказательства обстрелов станции из-за Днепра будут приняты главой МАГАТЭ с должным вниманием. Если же этого по политическим причинам не произойдет, то решать вопрос, касающийся обеспечения безопасности ЗАЭС, России сможет уже без оглядки на кого-либо за рубежом, отложив в сторону дипломатический инструментарий.