ФРС: медведь на ухо наступил

Прошло меньше двух недель с тех пор, как S&P 500, отыграв половину падения от исторического максимума, прибавлял около 5% с начала августа, а от июньского минимума и все 19%. Тогда голоса аналитиков, утверждавших, что это уже не «медвежье ралли», а нечто большее, звучали очень громко. Сейчас пророков бычьего рынка не слышно.

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Индекс S&P 500 снижается теперь относительно начала месяца на 1,8%. По итогам этой недели он потерял около 4%, Dow просел на 4,2%, а Nasdaq – на 4,4%. Предыдущая тоже была закрыта в минус.

Это результат множественных словесных интервенций, проводившихся весь месяц чиновниками ФРС в попытке убедить рынок в том, что их политика так и останется «ястребиной». Но большая часть пути вниз была пройдена индексами США именно вчера. Решающий удар быкам наносил сам председатель Пауэлл.

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8 минут, которые потрясли рынок

Это была, наверное, самая короткая речь главы ФРС в Джексон-Хоул с 1982 года, когда на симпозимум в известном рыбными местами национальном парке впервые заманили страстного рыбака Пола Волкера. И ее содержание было под стать легендарному председателю, не побоявшемуся в борьбе с инфляцией дважды загнать США в рецессию.

Джером Пауэлл говорил о том, что ставка будет повышаться, отвергнув даже намеки на то, что вскоре этот курс может измениться. Из его слов следовало, что после быстрого подъема она надолго останется на уровне выше нейтрального, то есть будет угнетать экономику.

Председатель ФРС показал, что прекрасно осознает, чем это грозит и говорил о боли, которую причинит домашним хозяйствам и бизнесу, но также и о том, что все это неизбежные издержки при борьбе с инфляцией. Неспособность же восстановить ценовую стабильность, по его словам, приведет к еще большей боли.

Он напомнил об истории высокой инфляции в 1970-х годах. Тогда ФРС противостояла ей лишь периодическими повышениями ставок, а затем снижала их. Итогом стали медленный рост экономики и повышенная инфляция – мрачный период стагфляции. «Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления политики», - говорил Пауэлл.

Это заняло всего около 8 минут. Но речь удалась. На фондовом рынке шел обвал.

Ранее в этом году после каждого подъема ставки и выступления председателя ФРС начиналось «медвежье ралли» – последнее из них завершилось только на позапрошлой неделе. Слушателям все слышались «голубиные» интонации. Казалось, история может повториться и в Джексон-Хоул. Но, возможно, Пауэлл – просто недостаточно большой мастер импровизации. На этот же раз он, кажется, не произнес ни слова сверх тех, что записал на бумажке, с которой выступал. И его услышали.

Медвежий сезон

«Пауэлл не может прямо сказать, что ФРС уверенно ведет нас прямиком в рецессию, чтобы подавить инфляцию, но это то, что недвусмысленно подразумевается этим посланием, — говорил, например, Bloomberg главный инвестиционный директор Cornerstone Wealth Клифф Ходж. – Что это значит для рынков? Это радикально снижает шансы на ‘мягкую посадку’ и на бычьи сценарии с новыми максимумами в этом году».

И вчера для фондовых индексов США был худший день со времен июньского обвала. Dow Jones Industrial Average рухнул на 3,03%, S&P 500 – на 3,37%, а Nasdaq Composite – на 3,94%. Теперь они имеют шансы закончить в минус и весь август – до сентября осталось всего-то три торговых дня.

Между тем и у первого месяца осени на американском фондовом рынке плохая репутация – он считается худшим в году. Нельзя сказать, что в этот период S&P 500 обязательно падает (хотя в последние два года было именно так), но по меньшей мере с конца XIX века средний результат у сентября не просто худший, но и отрицательный. А ведь рынок акций с тех пор вырос в сотни раз.

Так что это очень заслуженная сезонная аномалия. Разные периоды и индексы дают, естественно, отличающиеся цифры, но в среднем сентябрь уносит что-то в районе 1%. Однако в последние десятилетия к нему стал приближаться август. И теперь можно говорить уже о паре месяцев с самыми худшими результатами в году.

По июльским расчетам Bloomberg выходит, что в последние 25 лет S&P 500, взлетевший за этот период вчетверо, в среднем терял в августе и сентябре по 0,6% и 0,7% соответственно. Так что и с этой точки зрения нетрудно разглядеть наступление сезона медведей.