Инвесторы побежали

Долгое время жесткая риторика ФРС, казалось, совсем не впечатляла публику: летнее «медвежье ралли» регулятору удалось свернуть лишь на прошлой неделе. Благодаря крайне «ястребиной» речи Джерома Пауэлла текущая неделя тоже закроется в минус – к вечеру пятницы основные американские индексы теряли 2,5-3,2%.

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Но еще накануне аналитики говорили, что рынок еще не верит в решимость ФРС пойти на все. В том числе – на рецессию, чтобы обуздать инфляцию.

И все же последние данные показывают, что они оказались неправы. Публика впечатлилась еще до выступления председателя ФРС и стала активно забирать деньги со стола. Делала она это в первую очередь в тех секторах, которые особенно чувствительны к ужесточению денежно-кредитной политики. Сбрасываются технологические акции.

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Как сообщило вчера Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, за 18-24 августа отток из глобальных фондов акций составил $10,84 млрд. Это крупнейшее изъятие средств из них за 5 последних недель. При этом среди отраслевых фондов максимальные потери ($2,04 млрд) понесли те, кто вкладывает в информационные технологии.

По расчетам Bank of America, основанным на данных Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), отток из технологические фондов был максимальным с ноября 2021 года. Именно тогда Nasdaq установил свой исторический максимум и пошел вниз. В пятницу он находился уже на целых 32,6% ниже того пика.

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В остальном бегство денег инвесторов из фондов шло на этой неделе широким фронтом. Наибольшие потери были в Европе, из акций которой, согласно Refinitiv Lipper, ушло $5,17 млрд, но более чем по $2 млрд потеряли и США с Азией.

По данным EPFR, наблюдающей за несколько иным набором фондов, отток из Европы был меньше – $2,6 млрд. Но и это немало. Тем более что в отличие от других регионов деньги уходят из европейских акций непрерывно. Это была уже 28-я неделя оттока подряд.

Согласно Refinitiv Lipper, из 24457 фондов развивающихся рынков ушло более $2 млрд. Были проданы акции на $1,34 млрд – это максимальный отток за 5 недель. Инвесторы избавлялись и от облигаций развивающихся стран: после трех подряд недель покупок была зафиксирована продажа на $1,05 млрд.

А вот глобальные фонды облигаций, хотя и зафиксировали крупнейший отток с 29 июня ($8,41 млрд), обязаны этим преимущественно бумагам одной страны. Из облигаций США ушло $8,81 млрд (максимум с 22 июня).

И это неудивительно в текущей ситуации: с начала прошлой недели до конца этой доходность, например, двухлетних U.S. Treasury выросла с 3,17% до 3,45%. Только за пятницу котировки этих бумаг (они меняются обратно пропорционально доходности) снизились на 0,7%.

Впрочем, чего-то подобного и добивалась ФРС все последнее время. Ведь растущие акции и падающие доходности облигаций обессмысливали всю ее борьбу с инфляцией. Они смягчали финансовые условия в США, а регулятору нужно их ужесточение.

Именно поэтому вчера Джером Пауэлл выступил с речью, которая должна была предотвратить рост фондового рынка, развеяв все надежды на скорое смягчение политики ФРС. Он говорил о том, что подъем ставок причинит боль домохозяйствам и предприятиям. Это, по его словам, досадные издержки борьбы с инфляцией. Но неспособность восстановить ценовую стабильность причинит еще большую боль. И на это раз нет никаких сомнений, что ему поверили.

И именно поэтому в пятницу рухнули все основные фондовые индексы. И по той же причине следующие данные Refinitiv Lipper и EPFR, вероятно, вновь покажут отток средств инвесторов с рынков.