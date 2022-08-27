Комплексный подход к счастью

C национальными проектами в той или иной степени знакомы 61% россиян. свидетельствуют данные июньского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Больше всего (70-74%) опрошенных слышали о таких проектах, как «Здравоохранение», «Безопасные качественные дороги», «Образование», «Малое и среднее предпринимательство», а также «Жилье и городская среда». Позитивные изменения на фоне национальных проектов заметили 57% респондентов. Из них 85% обратили внимание на благоустройство городской среды, 81% — на рост туристических предложений, и 76% — на строительство социальных объектов в новых микрорайонах. Также почти 60% отметили, что государство и органы власти за последний год стали уделять больше внимания благоустройству населенных пунктов и заботе о семьях с детьми.

«Мы считаем, что национальные проекты делают серьезный вклад в ощущение счастья граждан и стабильности в стране. Мы регулярно спрашиваем россиян, что делает их счастливыми, и эти факторы берем в приоритет при выстраивании нацпроектов. Так, в результате опроса мы выделили 18 факторов счастья, среди них — любовь к своей работе, качественное обучение, возможность заниматься спортом и хобби», — подчеркнула заместитель гендиректора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.

Например сегодня ощутить эффект от нацпроектов могут жители Удмуртии. В столице региона Ижевске сегодня работают образовательный центр одаренных детей «ТАУ», центр цифрового развития «IT-куб», где дети получают дополнительное образование и определяются с профессией. Промышленный парк «Металлургический» предоставит льготные условия для развития своего любимого дела.

«Реализация национальных проектов на территории республики изменит жизнь людей и улучшит качество их жизни во всех сферах: медицине, образовании, экономике, культуре, спорте. Темпы этих изменений будут расти. От грамотного управления этими изменениями зависит комфорт и процветание каждого жителя Удмуртской республики», — отметил ранее глава Удмуртии Александр Бречалов.

Лучшее — детям

Одно из основопологающих направлений национального проекта «Образование» — центры для дополнительного обучения детей, где школьники знакомятся с перспективными профессиями и развивают свои таланты. К примеру, в Ижевске работает образовательный центр одаренных детей «ТАУ». Он относится к направлению «Мини-Сириус». Здесь ежегодно занимается более 4 тыс. детей. Им доступны как традиционные направления, такие как химия, физика и математика, так и современные — 3D-моделирование, нанотехнологии, биоинженерия и другие. Например, с этого учебного года в центре стартуют программы «Экологическая академия» и «Биохакинг».

«В нашем центре 15 лабораторий, они доступны абсолютно каждому ребенку — потому что мы работаем в парадигме: каждый ребенок талантлив и одарен. Задача таких центров — выявление талантов, и дать возможности каждому ребенку себя проявить. Наша задача — создать мотивирующую среду для детей», — рассказала директор центра «ТАУ» Римма Бякова.

Для детей выбравших цифровое направление , в Ижевске открыли центр цифрового развития «IT-куб». Здесь дети от 5 до 18 лет могут бесплатно выбрать одну из 13 образовательных программ: программирование на разных языках, разработка мобильных приложений, искусственный интеллект и многое другое. По словам директора ижевского «IT-куба» Оксаны Щелчковой, за год в центре обучается более тысячи школьников. Уже более двух сотен его учеников стали победителями и призерами престижных конкурсов и олимпиад всероссийского уровня. Центр принимает учеников и из других регионов, на его территории регулярно проводятся мастер-классы, хакатоны и другие образовательные мероприятия.

Старшие воспитанники центра работают над реальными проектами. Например, несколько учеников в рамках программы «Яндекс.Лицей» создают образовательную платформу ShenPy — на ней уже можно освоить несколько языков программирования. Другая команда занимается разработкой приложения для Русского музея.

Найти себя

Найти свое дело в Удмуртии помогают и взрослым. В рамках национального проекта «Демография» в Ижевске модернизировали и открыли под новым федеральным брендом «Работа России» Республиканский центр занятости. Благодаря цифровизации, внедрению программ переобучения сотрудников, он из биржи труда превратился в современный кадровый центр. Теперь здесь не просто подбирают вакансии, а стараются помочь каждому индивидуально, исходя из его жизненной ситуации. К примеру, жительница Ижевска Марина Анисимова потеряла работу менеджером по продажам из-за сокращения штата. Благодаря консультации психолога в центре занятости, она решила выучиться на фитнес-инструктора и поступила в педагогический колледж на трехмесячную программу переподготовки. Далее она сможет устроиться в фитнес-центр или работать самозанятой, арендуя студию для занятий, рассказала Анисимова о своих планах.

С начала 2022 года в центр занятости населения Удмуртии обратилось более 10 тыс. человек. «Интерес к нашей службе занятости за последние годы действительно вырос. Мы трансформируемся, наши услуги полезны как для граждан, обращающихся в центр занятости, так и для работодателей. Мы стараемся подстраиваться под жизненные ситуации соискателей и бизнеса. Наша задача — сделать службу занятости действительно интересной, востребованной, современной и отвечающей всем потребностям граждан и работодателей», — отметила Лилия Мухаметзянова, заместитель директора ГКУ УР Центр занятости населения Ижевска.

На данный момент по всей стране модернизировано более сотни центров занятости, а к 2023 году планируется обновить все центры в России. Предполагается, что к 2024 году новые знания в таких центрах получат 22 тыс. специалистов.

Все для любимого дела

Нацпроекты поддерживают и тех, кто желает развивать собственный бизнес. Для этого по всей России создаются промышленные парки и технопарки. Н них малые и средние предприятия могут на льготных условиях арендовать площадь под свое производство и быстро запуститься на готовой инфраструктуре. Это одна из наиболее эффективных мер поддержки российского бизнеса. Она пользуется высоким спросом у предпринимателей.

Всего в России работает более 70 промышленных парков и технопарков, до конца года появится еще 14 новых объектов. Создание более 40 из них профинансировано национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство». В общей сложности в таких парках размещено почти 2 тыс. производственных предприятий.

В северо-восточной промышленной зоне Ижевска работает промышленный парк «Металлургический». Его специализация — металлургия, металлообработка и машиностроение. В этом парке есть газоснабжение, отопление, электроэнергия и другая необходимая инфраструктура. Благодаря площади в 8,34 га и проектной мощности в 70 тыс. кв. м, на его территории удалось разместить самые современные и высокотехнологичные производственные линии.

Сейчас в промпарке изготавливают огромное множество изделий от металлических деталей до автоприцепов и дизайнерских фонарей. Якорный резидент парка - производитель гидравлического оборудования «ГидроКуб». Благодаря сотрудничеству с промышленным парком, компания смогла расширить производственные мощности и приобрести новое оборудование, в результате чего только за прошлый год продажи «ГидроКуба» выросли на 91%.

Также на территории парка «Металлургический» работает «СП Омега» — компания производит насосы и их комплектующие для гидроразрыва пласта, бурения и обслуживания скважин при добыче нефти и газа. Спрос на такое оборудование, заменящее зарубежные аналоги, растет. Благодаря поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» в виде льготных кредитов и обучения персонала, компания получила возможность расширить производство и создать новые рабочие места.

Получить помощь в рамках нацпроекта могут не только состоявшиеся проекты, но и начинающие, предприниматели .Так ижевчанин Максим Чашкин получил льготный займ под 5% годовых в удмуртском центре «Мой бизнес» и запустил собственное производство безалкогольных ферментированных напитков — комбучи. Он арендовал помещение в индустриальном парке «Развитие», закупил необходимое оборудование и ингредиенты, зарегистрировал торговую марку под названием Kombutist и начал производить напитки. Сегодня его комбучу можно купить в местных торговых сетях, парках и маркетплейсах.

В целом по итогам первого полугодия 2022-го у МСП на 5% выросли закупки компаний с госучастием, рассказал в ходе брифинга министр экономического развития Максим Решетников. Согласно его данным, больше всего закупки у МСП выросли в сегменте текстильной продукции – в 6 раз год к году. Также заметно увеличились закупки машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства, а также строительства и обустройства автодорог.

Спорт — для всех

Еще одно важное достижение — в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография» в Ижевске реконструировали школьный стадион. Из необлагороженной спортивной зоны площадью менее 10 тыс. кв. м всего за год построили целый комплекс спортивных сооружений общей площадью более 28 тыс. кв. м. с футбольным полем, хоккейной площадкой, беговыми дорожками, воркаут-площадкой и другими зонами. При этом комплекс доступен не только ученикам школы — позаниматься, например, на тренажерах, может любой желающий.

Всего, благодаря проекту, в Удмуртии за последние три года появилась 41 площадка для занятия спортом, 7 межшкольных стадионов, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса и региональный центр по лыжным гонкам. В рамках проекта «Удмуртское долголетие» — пенсионеры могут бесплатно посещать занятия по северной ходьбе, йоге, пилатесу, аэробике и другим несложным видам спорта. По данным министра спорта Удмуртии Александра Варшавского, в настоящий момент 43% населения Удмуртии регулярно занимаются спортом.

«На счастье также влияет спорт. Одна из целей нацпроектов — довести до 70% долю граждан, занимающихся спортом на постоянной основе. Потому что регулярность физических нагрузок, то, где заниматься, как и каким спортом — все это влияет на самоощущение людей», — резюмировала заместитель гендиректора по коммуникационным проектам АНО «Национальные приоритеты» Ирина Осадчая.