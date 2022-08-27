Конашенков сообщил о больших потерях личного состава ВСУ

За прошедшие сутки военнослужащие ВС РФ и союзных войск уничтожили в общей сложности порядка 500 националистов. Кроме того, российские военные сбили украинский самолет Миг-29 и ликвидировали самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Статья по теме: Увеличение армии России вызвано актуализацией угроз для страны

«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более двухсот военнослужащих. В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших очередную попытку скрытно форсировать реку Ингулец. Потери противника составили более ста тридцати боевиков и 10 единиц военной техники», — сообщил Конашенков.

Также, по его словам, в результате ударов оперативно-тактической авиации ВКС России было уничтожено более 40% личного состава 107-го батальона 63-й механизированной бригады ВСУ в Николаевской области. В Харьковской области в результате ударов высокоточным оружием по пункту временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ российские военные ликвидировали до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град» и более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

Кроме того, по данным Минобороны, за сутки были поражены семь пунктов управления ВСУ, в том числе: 102-й бригады терробороны в Запорожской области, нацформирования «Кракен» в районе Харькова, а также 37 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142-х районах. Уничтожено шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также крупный склад 44-й артиллерийской бригады ВСУ с ракетами к американским РСЗО HIMARS и гаубицам M777. В рамках контрбатарейной борьбы российские войска подавили четыре взвода РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и три взвода гаубиц «Гиацинт-Б».

«ВКС России в районе населенного пункта Малиновка ДНР сбили самолет Миг-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Григоровка уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», — добавил Конашенков.

Он также сообщил, что российские средства ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО HIMARS.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил представитель Минобороны.