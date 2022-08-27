Мексика существенно нарастила поставки из России

В первом полугодии мексиканские импортеры ввезли из России товаров на $1,193 млрд, только в июне объем российского экспорта оценивался в $275 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка Мексики.

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Согласно Системе экономической информации ЦБ Мексики, максимальный объем экспорта из РФ был зафиксирован в мае 2021 года ($283,9 млн), июньский показатель текущего года — второй по величине за всю историю товарооборота между двумя странами. В первом полугодии объем импорта из России превысил прошлогодний уровень на 20,85% ($1,193 млрд против $987,6 млн).

Россия является основным международным поставщиком удобрений в Мексику с долей около четверти всего импорта азотных и смешанных азотных, фосфорных и калийных удобрений. Кроме того, из России импортируется стальной прокат, алюминий и синтетический каучук. Основными статьями мексиканского экспорта в Россию по итогам прошлого года выступали автомобили, автозапчасти, мобильные и стационарные телефоны и медный лом.

Согласно статистике, в этом году мексиканский экспорт в РФ резко упал с $70 млн в феврале до $1,3 млн в июне, таким образом, на импорт сейчас приходится более 99% товарооборота с Россией.

