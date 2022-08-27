Минобороны обвинило Киев в «ядерном терроризме» на Запорожской АЭС

За прошедшие сутки артиллерийские подразделения ВСУ трижды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции. Обстрел осуществлялся из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области. В ходе контрбатарейной борьбы российские военнослужащие выявили и уничтожили там американскую гаубицу М777, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

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«Всего было выпущено 17 снарядов, четыре из которых попали по крыше спецкорпуса № 1, где хранятся 168 сборок с американским ядерным топливом фирмы "ВестингХаус". Еще десять снарядов разорвались в 30 метрах от сухого хранилища отработанного ядерного топлива и три – разорвались в районе спецкорпуса № 2, в котором находится узел хранения свежего ядерного топлива фирмы "ТВЭЛ" и хранилище твердых радиоактивных отходов», — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что техническое состояние атомной станции и обеспечение ее функционирования контролирует штатный техперсонал. Российские специализированные воинские формирования охраняют внешний периметр АЭС, тяжелых вооружений в районе атомной станции нет.

«Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме», — отметили в Минобороны.

