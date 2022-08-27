Отсутствие итогового документа конференции ДНЯО объяснили разногласиями по Украине

Итоговый документ обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не удалось принять, поскольку участники не смогли согласовать положения, в которых шла речь о ядерных объектах на Украине и Будапештском меморандуме. Об этом заявил председатель конференции Густаво Злаувинен, передает ТАСС.

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«Нам было нужно дополнительное время, чтобы посмотреть, возможно ли найти компромисс по формулировкам этой конкретной темы — ситуации вокруг Запорожской АЭС, — а также других ядерных объектов на Украине. Российская делегация в своем выступлении заявила, что не может принять документ без предложенных ею изменений», — заявил на итоговой пресс-сконференции Злаувинен.

Параграф о Будапештском меморандуме, по его словам, также был одним из пунктов, в формулировки которого представители РФ хотели внести изменения. Документ был подписан в 1994 году лидерами Украины, России, Великобритании и США. В нем оговаривалась ликвидация Украиной ядерного арсенала при гарантиях безопасности от остальных стран.

Обзорная конференция ДНЯО является главным событием в сфере ядерного нераспространения и разоружения и проходит раз в пять лет. В этом году делегации западных государств настаивали на включении в договор положений, в которых выражалась бы обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС и подчеркивалась необходимость отправки туда инспекции МАГАТЭ. Делегация РФ указывала, что итоговый документ принимается за пять лет, поэтому следует сосредоточиться на глобальных вопросах, а не политизировать ситуацию, которая может быть урегулирована в ближайшее время.

Ззаместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов подчеркнул, что ответственность за отсутствие итогового документа конференции ДНЯО несут Украина и ее западные кураторы, поскольку «их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам — это чистой воды провокация».

На предыдущей конференции в 2015 году принять итоговый документ также не удалось из-за позиции США и ряда союзников относительно перспектив создания зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке.

