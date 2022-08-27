Популярная среди россиян страна начнет выдавать 10-летние визы

Таиланд вводит новый тип визы, который даст возможность иностранцам, в том числе и россиянам, жить и работать в стране на протяжении 10 лет. Заявки на оформление долгосрочной резидентской визы (Long-Term Resident (LTR) Visa) начнут принимать с 1 сентября, ее обладатели смогут рассчитывать в Таиланде на получение налоговых и иных льгот, сообщает портал TourDom.

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«Запрашивать визу получат возможность четыре категории граждан: состоятельные иностранцы, имеющие активы не менее $1 млн, пенсионеры в возрасте от 50 лет, получающие пенсию и стабильный доход не менее $80 тыс. в год, либо готовые к внушительным инвестициям, сотрудники международных компаний, работающие в удаленном формате, и востребованные специалисты в определенных отраслях», — следует из описания на сайте новой визовой программы Таиланда.

Запрос на визу можно подать онлайн вместе с необходимыми документами. Квалифицированные специалисты также могут обратиться с этой целью в посольство Таиланда в своей стране. Заявление рассматривается в среднем 20 дней. При одобрении заявки LTR Visa выдается сначала на 5 лет с возможным продлением срока ее действия еще на 5 лет.

«Ожидается, что новая визовая программа привлечет новых иностранных жителей, технологии и таланты, способствуя внутренним расходам и инвестициям, одновременно поддерживая экономический рост. Правительство Таиланда поставило цель привлечь в страну один миллион богатых или талантливых иностранных жителей в течение следующих пяти лет», — говорится на сайте, принимающем заявки на получение визы.