Лесные пожары в Рязанской области перешли на торфяники, к их тушению подключили авиацию. Об этом сообщил замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, передает РИА Новости.

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«Пожар ушел в торфяники, а в торфяниках достаточно сложно с ним работать, поэтому будем работать с авиацией», — заявил Аноприенко.

Он также уточнил, что авиация будет сбрасывать воду не в открытые очаги пожара, а в труднодоступные места, «по кромке задымления».

По данным «Авиалесоохраны» на субботу, 27 августа, площадь, пройденная огнем, составила более 19 тыс. гектаров.

В ГУ МЧС по Рязанской области накануне сообщили, что в регионе действуют семь очагов природных пожаров, из них три — на площади 150 га — локализованы. Все верховые пожары ликвидированы. В тушении пожаров участвуют более 9,6 тыс. человек и порядка 2,6 тыс. единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Всего авиацией выполнены 2 783 слива (за сутки – 223), сброшены 20 877 тонн воды (за сутки – 1 512 тонн).

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Рязанской области с 22 августа.

