Прибыль российских компаний во втором квартале выросла на четверть

Несмотря на санкции, чистая прибыль российских компаний во втором квартале выросла на 25%, до 9,5 трлн рублей или $144 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков Sberbank CIB, опиравшихся на данные Росстата.
«Результаты второго квартала были очень хорошими, продемонстрировав устойчивость российской экономики. Устойчивый рост прибыли дает надежду на оживление корпоративных инвестиций», — считают аналитики.
Согласно данным Федеральной службы статистики, увеличение чистой прибыли предприятий в годовом исчислении опередило 17-процентный рост потребительских цен за тот же период.
Так, производственный сектор, который пострадал сильнее всего из-за санкций, отрезавших доступ к ключевым импортным компонентам, увеличил прибыль на 44%. Доходы компаний, специализирующихся на транспортировке и хранении товаров, выросли на 168%. Прибыль увеличилась также в сферах недвижимости, строительства и общественного питания, поскольку россиянам зачастую приходилось проводить отпуск внутри России из-за ограничений на международное сообщение, пишет Bloomberg.
В аналитическом отчете также указаны отрасли, прибыль которых во втором квартале снизилась. Так, доходы горнодобывающей промышленности уменьшились на 51% из-за санкций, наложенных на ключевых производителей. В технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, они упали на 48%, а в оптовой и розничной торговле, пострадавших из-за падения продаж, прибыль снизилась на 13%.