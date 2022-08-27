Прибыль российских компаний во втором квартале выросла на четверть

Несмотря на санкции, чистая прибыль российских компаний во втором квартале выросла на 25%, до 9,5 трлн рублей или $144 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты аналитиков Sberbank CIB, опиравшихся на данные Росстата.

Статья по теме: Российская экономика: такого в Bloomberg никак не ожидали

«Результаты второго квартала были очень хорошими, продемонстрировав устойчивость российской экономики. Устойчивый рост прибыли дает надежду на оживление корпоративных инвестиций», — считают аналитики.

Согласно данным Федеральной службы статистики, увеличение чистой прибыли предприятий в годовом исчислении опередило 17-процентный рост потребительских цен за тот же период.

Так, производственный сектор, который пострадал сильнее всего из-за санкций, отрезавших доступ к ключевым импортным компонентам, увеличил прибыль на 44%. Доходы компаний, специализирующихся на транспортировке и хранении товаров, выросли на 168%. Прибыль увеличилась также в сферах недвижимости, строительства и общественного питания, поскольку россиянам зачастую приходилось проводить отпуск внутри России из-за ограничений на международное сообщение, пишет Bloomberg.

В аналитическом отчете также указаны отрасли, прибыль которых во втором квартале снизилась. Так, доходы горнодобывающей промышленности уменьшились на 51% из-за санкций, наложенных на ключевых производителей. В технологическом секторе, откуда массово ушли западные компании, они упали на 48%, а в оптовой и розничной торговле, пострадавших из-за падения продаж, прибыль снизилась на 13%.

