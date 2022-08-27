Путин подписал указы о защите и соцподдержке беженцев из ДНР, ЛНР и Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий гражданам ДНР, ЛНР и Украины временно пребывать в России без ограничения сроков при прохождении дактилоскопии и медосвидетельствования. Другим его указом вынужденным переселенцам, приехавших в Россию после 18 февраля, назначаются ежемесячные и разовые выплаты. Указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

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«В целях защиты прав и свобод человека и гражданина... постановляю установить, что граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков», — говорится в указе.

При этом упомянутым гражданам необходимо пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также медосвидетельствование на отсутствие употребления наркотиков, психотропных и психоактивных веществ, инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Другим указом для вынужденно эвакуировавшихся в Россию граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины с 1 июля введена ежемесячная пенсионная выплата в 10 тыс. рублей и ежемесячная социальная выплата инвалидам в том же размере, а также доплата к этим выплатам в 3 тыс. рублей для людей с I группой инвалидности, детей с инвалидностью и пенсионеров старше 80 лет. Ветераны Великой Отечественной войны будут получать ежемесячно 5 тыс. рублей.

Беременным женщинам установлена единовременная выплата в 10 тыс. рублей, а при рождении ребенка — единовременная выплата в 20 тыс. рублей. Ежемесячная выплата на каждого ребенка составит 4 тыс. рублей, если ребенок под опекой — 15 тыс. рублей. Также по 10 тыс. рублей в месяц будет получать единственный родитель на каждого ребенка.