Центробанк смягчил банкам правила обмена валюты для физлиц

Российские банки могут обменивать евро и доллары физическим лицам, поступившие к ним из разных источников по прошествии определенного времени, а не только за счет средств, полученных от граждан после 9 апреля. Об этом сообщает РБК и портал FrankRG со ссылкой на информационное письмо регулятора, разосланное в кредитные организации.

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«Это дополнительная настройка уже действующих мер, которая позволяет увеличить предложение наличных долларов и евро на российском рынке», — пояснили в ЦБ.

Под другими источниками понимаются поступления валюты от сделок с банками-нерезидентами и зачисления на счета от российских юрлиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством. Единственным ограничением остается запрет на продажу валюты, поступившей «в рамках сделок по купле-продаже банкнот иностранной валюты за безналичную иностранную валюту или безналичные рубли», заключенных с российскими банками или ЦБ,

Новая норма будет действовать до 9 сентября. В целом же ограничения на покупку валюты сохранятся до 9 марта 2023 года. Снять со счета можно по-прежнему только $10 тыс. или эквивалент этой суммы в евро.