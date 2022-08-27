Увеличение армии России вызвано актуализацией угроз для страны

Численность Вооружённых сил Российской Федерации превысила отметку в 2 миллиона человек. Весь прирост приходится непосредственно на военнослужащих, их число возрастает на 137 000 «штыков».

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«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих», - говорится в тексте указа под номером 575, подписанного президентом и опубликованного 25 августа на портале правовой информации. Указ начнет действовать с 1 января 2023 года.

Данный документ отменяет действие предыдущего президентского указа от 17 ноября 2017 года (номер 555), согласно которому численность ВС РФ устанавливалась в 1 902 758 человек, из которых военнослужащих - 1 013 628 человек.

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В экспертном сообществе, отмечая, что численность армии вернулась к значениям полуторадесятилетней давности, либо напрямую связывают это с проведением Россией специальной военной операции на Украине, либо находят для случившегося более широкие причины. В одном мнения экспертов точно сходятся: данное решение необходимо.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин выразил мнение, что увеличение численности российской армии вызвано возросшей потребностью в высокотехнологичных военных кадрах, которую уже продемонстрировала идущая СВО.

Вместе с тем, собеседник не склонен считать дополнительное увеличение российских вооруженных сил некой мобилизацией, даже в мини-масштабе.

«О мобилизации речи не идет. И эти 137 тысяч военнослужащих не обязательно пойдут туда, на Украину. Есть иные направления. Нагорный Карабах, на западной границе идет сейчас возрастание угроз со стороны Финляндии, Швеции. На юге, со стороны центрально-азиатских республик, активно распространяется угроза террористического вторжения. То есть эти войска будут, на мой взгляд, по периметру границ распределяться. И, мне кажется, нельзя говорить,что это некая мобилизация. Это необходимость сегодняшнего дня. И каждый из специалистов военно-учетной специальности, говоря об озвученных цифрах, он выстрадан Министерством обороны и Генеральным штабом», - заключил Кошкин.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко не склонен связывать указ президента с проведением СВО, в еще большей степени подчеркивая наличие нескольких угроз, а также считая этот шаг следствием изменения международной обстановки в целом.

«Это связано с изменениями мировой военно-политической ситуации и актуализацией целого ряда угроз для Российской Федерации. Поэтому, в рамках ответных мер реагирования и усиления возможностей России в военной области подписан соответствующий указ президента России. Полагаю, что это не связано с проведением СВО», - отметил он.

«Хотя при необходимости, разумеется, после того, как будут сформированы новые воинские части, Генштаб ВС России может принять те или иные решения в пределах своей компетенции. Это никого волновать не должно, Россия действует так как считает нужным», - пояснил Коротченко.

Дополнительно военный эксперт выразил личное мнение относительно возможностей дальнейшего увеличения численности российской армии.

«Изменение неблагоприятной для России военно-политической ситуации требует, как минимум, очевидно, увеличения численности наших вооруженных сил на 500 тысяч человек военнослужащих. Думаю, что первый этап - эти почти 150 тысяч, соответственно 350 тысяч нам еще предстоит реализовать. Но это моя личная экспертная оценка. Ни о какой мобилизации речи не идет. Это абсолютно легитимная, прозрачная, установленная процедура», - высказался Коротченко.

Напоследок собеседник «Эксперта» высказал свое мнение о том какие рода войск могут получить пополнение в результате увеличения численности армии.

"Полагаю, что возможно, дополнительная штатная численность будет предусмотрена для подразделений, связанных с эксплуатацией и боевым применением беспилотников, других видов современной вооруженной борьбы», - сказал он.

