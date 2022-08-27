В России импортозаместили реагенты для фармацевтики

Сотрудники завода «Медсинтез» произвели первые образцы фармацевтических реагентов, которые позволят заместить импортные аналоги. На предприятии, расположенном в Новоуральске Свердловской области, уже готовятся запустить малотоннажное производство и делиться реагентами с другими российскими фармацевтическими заводами. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

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«Мы отработали первые образцы реагентов, они у нас получились. Сейчас мы закупаем недостающее оборудование. Это будет малотоннажное производство, оно не будет дешевым, но мы будем готовы делиться с другими российскими фармзаводами. Как только мы запустим первую линию по фармацевтическому ацетонитрилу, я думаю, что и другие реагенты мы будем смотреть», — рассказал Петров.

Завод «Медсинтез» — фармацевтическое предприятие полного цикла, которое выпускает инфузионные растворы, готовые формы генно-инженерного инсулина человека, твердые и жидкие формы лекарственных препаратов. Там производятся лицензированные препараты и создаются новые лекарственные средства.

