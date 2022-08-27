В России создадут экипировку солдата будущего

Облик боевой экипировки солдата будущего планируют определить в России в 2023 году, сообщил РИА Новости официальный представитель Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения. На данный момент ведется разработка экипировки третьего поколения «Сотник», некоторые элементы которой уже проходят предварительные испытания, кроме того, обсуждаются требования к экипировке следующего — условно четвертого поколения.

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«Министерством обороны РФ принято решение о начале работ по созданию боевой экипировки военнослужащего нового поколения. Что конкретно войдет в состав новой экипировки, будет ясно после проведения научно-исследовательской работы. НИР планируется провести в 2023 году», — сообщили в ЦНИИТочмаш.

Ранее в «Ростехе» агентству рассказали, что экипировка «Сотник» нового поколения будет изготовлена из сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна, которое сделает ее легкой и прочной. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки, летящие со скоростью до 670 метров в секунду, предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, экипировку планируется оборудовать активным экзоскелетом с электромоторами. В боевое снаряжение могут включить таккже робототехнические комплексы, элементы искусственного интеллекта, оптические приборы для ослепления противника на большой дальности и нанобеспилотники массой 180 граммов.

