Август в Москве стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Текущий август в Москве стал самым жарким за 143 года, то есть за всю историю регулярных метеонаблюдений. Побит даже рекорд аномально теплого 2010 года, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако небывалую жару уже в понедельник вытеснит циклоническая депрессия, и купальный сезон завершится вместе с летом.

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«Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон», — сообщил Вильфанд.

На предстоящей неделе на смену рекордной жаре придет октябрьский холод. Дождевые тучи и полярный воздух уже 1 сентября понизят ночную температуру до +5…+10, а дневную — до +9…+14, 2 сентября под утро будет +2…+7, днем — около +10, а 3 сентября ночью будет всего +1…+6, что соответствует климатическим показателям октября, написал в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода всего за 96 часов понизит температурную планку на 25 градусов, и ввергнет среднюю полосу России в середину осени. Позитивным моментом станет то, что лесные пожары наконец-то будут потушены, а воздух очистится от гари», — резюмировал Тишковец.

