Авиамаршрут до Сочи планируют укоротить с 30 августа

Авиакомпании РФ смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа. Об этом ТАСС сообщил источник в одной из авиакомпаний.

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«Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», — сообщил осведомленный источник.

Он уточнил, что такой «спрямленный» маршрут сократит время в пути примерно на 30-35 минут.

Ранее о планируемом 29 августа совещании с представителями авиакомпаний по вопросам организации полетов из центральных областей на юг РФ в обход воздушного пространства Казахстана сообщил РБК. Совещание проведет госкорпорация по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) и на нем предлагается обсудить изъятие из режима ограничений маршрута шириной 10 км в диапазоне высот от FL330-530 (10,05–10,65 км). Полетное время должно сократится не только на рейсах в Сочи, но и из Москвы в Турцию.

Как позже пояснил «Коммерсанту» член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков, сейчас авиакомпании очень далеко на восток облетают территории, прилегающие к западной границе России. Полеты в Сочи и Турцию осуществляются даже над Казахстаном, что увеличивает время примерно на час. Перевозчики заинтересованы, чтобы путь был короче, однако вопрос этот во многом зависит от решения Минобороны.

Воздушное пространство 11 южных регионов России остается закрытым с 24 февраля. В данный момент ограничение на полеты действует до 4 сентября.

