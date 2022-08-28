Автолюбителей предупредили об изменениях в техосмотре с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу некоторые изменения правил проведения техосмотра, которые коснутся легковых автомобилей индивидуальных владельцев. В частности, теперь при техосмотре не будет проверяться, есть ли в автомобиле аптечка, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент кафедры «Наземные транспортные средства» Московского политехнического университета, президент Национальной ассоциации предприятий техобслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.

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«Также не берется под контроль падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Это относится и к коррозии, и к уровню шума выхлопов, и к работе стеклоомывателя. С сентября будут измерять высоту рисунка протектора, а не остаточную глубину, как это было раньше», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что в конце прошлого года был принят закон, предусматривающий отмену техосмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, находящихся в собственности физлиц и использующихся исключительно в личных целях. При этом специалист подчеркнул, что техосмотр необходим в случаях самостоятельного обнаружения признаков технической неисправности. Также он обязателен для транспортных средств, которые идут за рубеж. Техосмотр нужно проходить и при смене владельца, если транспорт использовался более четырех лет.

«Автомобили должны быть укомплектованы в соответствии с правилами дорожного движения, а не правилами техосмотра. При техосмотре они могут и не быть, но при эксплуатации — обязательно, потому что в первую очередь эти требования направлены на безопасность», — резюмировал Зубриський.

