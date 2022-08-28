Биржевые цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям на фоне ограниченных поставок из России, передает агентство «Прайм» со ссылкой на данные лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов.

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Расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в последний торговый день недели $3507,3, что является рекордом за все время функционирования газовых хабов в Европе (с 1996 года). За неделю показатель вырос почти на $1000, или на 40%. При этом газовые котировки в пятницу в моменте достигали $3525,9 и едва не побили исторический максимум в $3892.

Подорожание на европейских рынках газа во многом вызвано неопределенностью в отношении газовых поставок из России. «Газпром» из-за отсутствия турбины Siemens для КС «Портовая» был вынужден сократить поставки по «Северному потоку» до 20%. Кроме того, в середине августа компания предупредила об остановке на плановое техобслуживание единственного рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции с 31 августа по 2 сентября.

Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», согласно сайту «Оператора ГТС Украины», на воскресенье составляет 42,2 млн кубометров. Примерно на этом уровне показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС «Сохрановка» не ведутся, так как Украина отклоняет заявку «Газпрома».

