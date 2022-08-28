Диетолог назвал самый опасный напиток для пожилых людей

Алкоголь является самым опасным напитком для пожилых людей, так как спиртное ускоряет работу сердца и увеличивает его потребность в кислороде. Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург.

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«А если сердце поражено атеросклерозом, что у пожилых обычно и наблюдается, то резко повышается риск сосудистых катастроф, в частности инфаркта», — добавил он.

Диетолог посоветовал пожилым пить зеленый чай, который замедляет процессы старения, а также богатые полезными веществами ягодные морсы. При этом он предупредил, что пить их нужно без добавления сахара, потому что сахаросодержащие напитки находятся на втором месте по опасности для людей преклонного возраста.

