Медведев пересмотрел свой прогноз по ценам на газ в ЕС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обратился с «теплыми пожеланиями» к главам и правительствам стран ЕС, предсказав, что цены на газ на европейском спотовом рынке могут до конца года достигнуть €5 тыс. Свой прогноз он разместил в Telegram-канале.

Статья по теме: Биржевые цены на газ в Европе приблизились к историческому максимуму

«В связи с повышением цены на газ до €3500 за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до €5000 до конца 2022 года. With warm regards (с теплыми пожеланиями)», — написал Медведев.

Свой пост он сопроводил картиной художника Васи Ложкина «Газ-батюшка».

Расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила в пятницу $3507. За неделю показатель вырос почти на $1000, или на 40%.

