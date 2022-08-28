Минобороны отчиталось об очередных успехах спецоперации

За прошедшие сутки военнослужащие ВС РФ и союзных войск уничтожили более 300 националистов. Кроме того, на территории запорожского завода «Мотор Сич» были поражены производственные цеха, в которых ремонтировали вертолеты воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150-ти националистов и 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники. В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60 процентов личного состава. Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования», — добавил Конашенков.

Он также сообщил, что в результате ракетного удара в районе Славянска ДНР было ликвидировано более 100 националистов, проходивших обучение в центре подготовки резерва ВСУ. Кроме того, по его словам, за сутки поражены три пункта управления ВСУ, 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 139-ти районах, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а в Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе.

По данным Минобороны, российские средства ПВО за сутки сбили шесть украинских беспилотников, перехватили 28 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и «HIMARS» и сбили одну баллистическую ракету «Точка-У».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4400 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3349 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5095 единиц специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

