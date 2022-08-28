Путин, Мишустин и Володин пожелали шахтерам здоровья и благополучия

Президент РФ Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравили российских шахтеров с профессиональным праздником, отметив их мужественный труд и вклад в укрепление индустриальной мощи страны.

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«Нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы. От души желаю вам успехов, доброго здоровья и благополучия», — говорится в телеграмме президента РФ.

В поздравлении Мишустина указано, что перед этой отраслью сегодня стоят новые масштабные задачи, среди которых – развитие центров угледобычи, модернизация действующих предприятий, повышение их эффективности, автоматизация и роботизация горных работ и улучшение экологических показателей. Премьер-министр отметил, что «необходимо уделять приоритетное внимание охране труда шахтеров, снижению аварийности и травматизма, обеспечению их безопасности».

«Поздравляю работников и ветеранов горной промышленности с профессиональным праздником. Желаю вам здоровья, успехов и всего самого доброго. Работа под землей требует мужества, ответственного отношения к делу, готовности к взаимовыручке и товарищеской поддержке. Важно обеспечивать безопасность и улучшать условия труда горняков, заботиться о благополучии их семей», — говорится в поздравлении Володина.

